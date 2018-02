Mourinho insiste en no vender a De Gea al Madrid

El nombre de David de Gea es el primero que aparece en la lista de la dirección deportiva blanca para reforzar la portería de cara a la próxima temporada pero su fichaje no va a ser nada fácil. Principalmente, debido a que el United no lo pondrá nada fácil en las negociaciones y porque José Mourinho no quiere desprenderse de uno de sus mejores jugadores por nada del mundo.

Y es que el entrenador portugués siempre ha dicho ‘no’ a este traspaso. Según apunta ‘Daily Mail’ en su edición del domingo, el técnico insiste en que vender a De Gea al Real Madrid “no tiene sentido” porque el objetivo del United es mantener a los mejores jugadores. Según las declaraciones que recoge el medio inglés, el luso ha dicho: “¿Crees que un club que está tratando de atraer a los mejores jugadores está abierto a vender a los mejores? No tiene sentido”. El preparador ya ha repetido por activa y por pasiva que: “Si quieres llegar a ese nivel, debes atraer a los mejores jugadores como lo hicimos con Pogba, Alexis o Matic y no dejar que nuestros jugadores se vayan”.

Así que esta postura de Mourinho hace más difícil un fichaje que, por diversos factores, se está convirtiendo en imposible para el Real Madrid. A esto hay que sumarle la posición del club y lo deterioradas que están las relaciones entre ambas directivas después de que el pasado verano en la cúpula del club blanco se rechazaran varias ofertas provenientes desde Old Trafford por Álvaro Morata.

Eso sí, el Real Madrid cuenta con el ‘ok’ del jugador, que sueña con defender la portería del Bernabéu algún día. Como ya informó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en su visita semanal a ‘El Chiringuito de Jugones’, “hay un acuerdo verbal con De Gea, pero el United quiere más de 130 millones“. Esto habla de las intenciones del club inglés y deja clara su postura: si Florentino quiere fichar al portero español tendrá que pagar una cantidad desmesurada.

Courtois, en la recámara

Después de que el fichaje de Kepa no se realizara y éste acabara renovando con el Athletic, la opción que se bajara en la cúpula del club por si no acaba haciéndose el fichaje de De Gea es la de Thibaut Courtois, que posiblemente sea la más fácil vistas como están las cosas.

El portero dejó claro hace unos días que quiere volver a Madrid por motivos personales y esto ha desatados todos los rumores sobre su posible fichaje con el Real Madrid. Al mismo tiempo, también se habla sobre una posible renovación con el Chelsea que no se acabaría produciendo si Florentino Pérez llama a la puerta del jugador. Así que el fichaje de un portero de cara a la próxima temporada no se presenta fácil: primero se irá a por De Gea y si su fichaje es imposible, se tocará a Courtois. Eso si no se apunta al nuevo proyecto de Luis Enrique en Londres.