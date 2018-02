Real Madrid vs Real Sociedad hoy: canal de televisión y horario

Real Madrid Vs Real Sociedad: El Real Madrid recibe hoy a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, el sábado, en el duelo correspondiente a la vigesimotercera jornada de LaLiga Santander. Madridistas y donostiarras no llegan en su mejor momento al encuentro que estará dirigido por Alejandro Hernández Hernández, uno de los colegiados con los que los blancos más partidos han perdido. Además, será el tercer partido que arbitre el colegiado canario a los madridistas este curso, sin que hayan ganado ninguno de los dos anteriores.

Los hombres de Zidane deben convencer antes del duelo del miércoles ante el PSG, en el que los blancos se juegan toda la temporada. Para el partido, Zidane no tendrá ninguna baja destacable. Se espera que repita el once de la pasada jornada ante el Levante, en el que los madridistas dejaron escapar dos puntos en el Ciutat de Valencia. También sería el mismo que se enfrentaría al PSG, a excepción de Carvajal, que no jugará ante los franceses por sanción.

Por su parte, la Real llega tras derrotar por 5-0 al Deportivo, rompiendo así una racha que tenía a Eusebio en el punto de mira. Tras ganar sólo dos de sus últimos 10 partidos, de los que han perdido siete, el conjunto txurri-urdin llega al Bernabéu con el objetivo de plasmar las buenas sensaciones que dejó la manita a los coruñeses.

Salvo sorpresa, el técnico recuperará a Diego Llorente, Héctor Moreno -que podría debutar- y Zurutuza para el duelo ante el campeón. No estarán Januzaj ni Carlos Martínez, que no se entrenaron con el equipo. Así, podría sacar un once parecido al que sacó los tres puntos en el último encuentro, aunque dando entrada a al ex madridista y a Zurutuza.

¿A qué hora se juega hoy el Real Madrid vs Real Sociedad?

España: 10/02/2018 a las 20.45 horas (19.45 horas en las Islas Canarias)

10/02/2018 a las 16.45

10/02/2018 a las 15.45

10/02/2018 a las 14.45

10/02/2018 a las 13:45

10/02/2018 a las 14.45

10/02/2018 a las 14.45

10/02/2018 a las 17.45

10/02/2018 a las 14.45

10/02/2018 a las 11.45

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Real Sociedad?

Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

¿Quién arbitrará el Real Madrid vs Real Sociedad?

Alejandro José Hernández Hernández (comité canario)

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs Real Sociedad?

España: beIN LaLiga, beIN Connect

ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, SKY Planeta Fútbol

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

beIN SPORTS CONNECT U.S.A., fuboTV, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS USA

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid:

Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Real Sociedad:

Rulli; Odriozola, Llorente, Navas, De la Bella; Zurutuza, Illarramendi, Xabi Prieto; Oyarzabal, Willian José y Juanmi.