El Real Madrid se dio un atracón goleador antes de recibir el miércoles al PSG. Lo hizo a costa de una Real Sociedad frágil y endeble y gracias a un fútbol vertical y furioso. El 4-0 al descanso resolvió las dudas y el hat-trick de Cristiano Ronaldo, el primero con el Madrid desde mayo, insuflaba confianza al crack luso en vísperas del juicio final. Maquillaron los donostiarras el marcador en la segunda mitad con los tantos de Bautista e Illarra, pero los de Zidane para entonces ya pensaban en Neymar, Mbappé y compañía.

Zidane reservaba a Casemiro, Nacho y Bale. No le quedaba más remedio porque no tiene demasiados recambios de cara al día del juicio final ante el PSG. Salía Keylor de portero con la defensa de gala por delante y un 4-4-2 en el que Isco no entraba ni por casualidad. Lucas y Asensio acompañaban en las bandas a Kroos y Modric, mientras que Cristiano Ronaldo y Benzema se quedaban arriba en plan chupagoles. Así se plantaba el Real Madrid para jugar contra la Real Sociedad.

Cuarenta segundos tardó el Real Madrid en abrir el marcador ante una Real Sociedad endeble como una muralla de natillas. Gestó la jugada Cristiano Ronaldo por la izquierda y la remató Lucas Vázquez con un cabezazo un punto lejano que le quedó bombeado y ante el que Rulli se tiró a destiempo. Sin tiempo para que la Real se sobrepusiera al sopapo, llegó otra ocasión de los blancos después de una genialidad de Marcelo que Benzema desperdició en el mano a mano estrellando la pelota contra el palo.

El Real Madrid manejaba el partido a su antojo ante una Real que era al fútbol lo que Ciudadanos a la política: ni atacaba ni defendía. Asensio y Lucas ensanchaban el campo con la pericia del sastre de Falete. Tocaba con precisión y vértigo el equipo de Zidane. A la Real le quemaba la pelota en los pies como si fuera una patata recién sacada del horno.

Paseo del Madrid

Una galopada de Asensio en el 22 se murió de inanición en los pies de un Cristiano Ronaldo que se interpuso entre la jugada y el gol de forma obsesiva y obtusa. Controló el balón y disparó contra un defensor de la Real Sociedad. Lo arregló el luso al filo del 27 aprovechándose de un desbarajuste defensivo donostiarra. Gestaron la jugada entre Marco Asensio y Marcelo por la izquierda y remató CR7 a un toque y solito dentro del área. El Real Madrid finiquitaba el partido en menos de media hora.

Tuvo el tercero Cristiano en sus pies hasta el tres ocasiones consecutivas: en un mano a mano desperdiciado en el control largo, en un remate a bocajarro contra el poste y el ulterior rechace en el que se mostró oxidado y lento. Sí lo consiguió Kroos después de una jugada de Lucas Vázquez. Remató solito el alemán con su toque de golf para hacer un 3-0 de una comodidad insólita para el Real Madrid esta temporada.

El cuarto, en el 36, sí que lo marcó Cristiano Ronaldo después de un córner botado por Modric, como en Lisboa. El luso se elevó entre rivales y compañeros y enganchó un virulento cabezazo que se convirtió en un demoledor 4-0 para el Real Madrid. Los blancos estaban sacándose goles con la naturalidad con la que un mago se saca conejos de la chistera. Sólo el descanso evitó que los blancos siguieran encandenando goles como un andaluz encadena ferias de marzo a octubre.

Partido resuelto

Con el partido ganado el Real Madrid se relajó y la Real Sociedad trató de echarle Fairy futbolístico a una imagen ensuciada en la primera parte. Un remate al palo de Juanmi fue el primer aviso donostiarra de que habían saltado al césped del Bernabéu. Más vale tarde que nunca. Pero el duelo ya había perdido cualquier ápice de interés o de incertidumbre.

Se volvió lento, sólido y pringoso como el tupé de Pitingo. Ni los cambios consiguieron agitarlo. El Real Madrid no quería pisar mucho el acelerador y la Real no podía. Zidane metió a Isco y Kovacic por Lucas Vázquez y Modric. Siguieron dominando los blancos con la placidez de un funcionario echándose la siesta.

Rozó el tanto la Real en un libre directo de Illarra que se marchó arriba. Zizou hizo el tercer cambio: Bale por Asensio. Y de tanto percutir lograron los donostiarras el tanto del honor. Lo hizo Bautista en el 73 después de un despiste de Carvajal, que atacó la pelota y no protegió su espalda. Al que respondería Cristiano Ronaldo seis minutos después tras aprovechar un mal rechace de Rulli a disparo de Bale. Manita del Real Madrid. Y luego Illarra hizo el 5-2 después de un córner, un barullo y un remate feo y trompicado que no pudo atrapar Keylor.

Fue puro maquillaje porque el partido se había acabado al descanso. Transcurrieron los minutos, perdonó Cristiano otro gol y el Real Madrid selló una goleada plácida y cómoda, un verdadero atracón goleador, antes de recibir al PSG la noche del juicio final. Esa, queridos amigos, ya será otra historia.