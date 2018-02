Zidane mima a Isco: “Quiero que se quede toda la vida”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa después del entrenamiento previo al partido ante la Real Sociedad de este sábado, dónde repasó todos los temas de la actualidad blanca. Isco, Benzema, Cristiano además del rival y el PSG fueron algunos de los temas en la misma.

Real Sociedad

Es un equipo que viene necesitado pero es buen equipo. Queremos hacer un buen partido de fútbol sabiendo que va a ser difícil con un rival muy bueno. Eso se prepara desde la cabeza.

Sede final Copa

El club tomará su decisión. A mí me importa mi partido, no esto.

Falta de respeto

No lo sé pero lo que me interesa es trabajar. No puedo controlar lo que se dice, lo que sí sabemos es lo que somos. No nos han salido las cosas como queríamos pero al final sabemos lo que somos, cuándo hay momentos difíciles hay que aguantar y sacar de eso. Siempre con el trabajo y sacar lo positivo: sabemos las armas que tenemos y esto puede cambiar muy rápido.

Eliminar al PSG

No creo nada. Vamos a darlo todo. Nadie sabe lo que va a pasar pero sí las ganas que tenemos de hacerlo bien, ninguna exactitud para nada. Estamos concentrados en el partido ante la Real para preparar el miércoles.

Meter el pie

A mí lo que me interesa es jugar al fútbol, luego cuando no tenemos el balón ser agresivo en el buen sentido de la palabra. Defender, luchar, eso es lo que me interesa cuando preparamos el partido.

Isco

Hace un tiempo me decían que por qué no fichábamos y ahora… Siempre he confiado en mi equipo y voy hasta el final. Voy a muerte con lo que hago y pienso y hago. Quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Es un futbolista muy bueno que lo ha demostrado siempre. Es mentira que quiera que se vaya.

Febrero frenético

Es lo que hay. Es lo que nos va a tocar a partir del miércoles y es bueno porque a nosotros nos interesa jugar. Hemos tenido dos semanas para trabajar pero ahora toca los partidos y a los jugadores les interesa más jugar.

Mensaje a la afición

Sólo sacas lo negativo. Sólo pensar que podemos hacer las cosas bien. La regularidad ha sido el problema esta temporada pero cosas mal pueden pasar. Tengo una plantilla muy buena y el desafío que tenemos todavía lo vamos a intentar. Luego no te digo cómo va a acabar porque no sé pero estamos convencidos de que podemos hacer cosas muy buenas.

Problemas

No ha sido una cosa sólo. Cuando las cosas van bien, también son muchas. No es sólo físico ni tal, lo único es intentar ser regular. Por ejemplo esta temporada no hemos ganado diez partidos seguidos pero tenemos que pensar que queda mucho y podemos dar la vuelta a todo esto porque tenemos la capacidad de hacerlo.

La situación de Isco

Somos 25, aquí todos somos importantes. Un día pregunta uno, luego otro por uno y por otro. Los jugadores que juegan menos puede ser. Lo más importante es el equipo, a lo mejor no juega todo pero cuento con él. Hay muchos partidos y voy a contar con todos. La dificultad más complicada la tengo yo.

Benzema

Estamos todos en el mismo barco. Lo que podemos hacer es aportar más y él el primero. La situación siempre va a ser la misma: dependemos de lo que hagamos en el campo.

Ensayo Champions

Es un partido importante de Liga. Son tres puntos y queremos ganarlos. Luego veremos el miércoles la Champions.

Ansiedad

Nosotros sabemos la realidad que tenemos. Será un partido difícil pero no estamos ansiosos, al revés, son partidos para jugar que gustan a los jugadores.

Intranquilidad de la afición

Queremos a nuestra afición como siempre, con nosotros. Van a responder hasta el final pase lo que pase. Siempre te voy a hablar de lo positivo, nunca de lo negativo. Tampoco hacemos todo mal.

La sanción de Carvajal

Nacho es el jugador que ha jugado más. Está preparado y sabemos que Carvajal no va a jugar, pero tenemos antes un partido. Me guardo para mí la sanción para la FIFA, no voy a cambiar porque es una pérdida de tiempo.

Trabajo

No tengo necesidad de preparar nada. Lo único que quiero es que hagamos lo que sabemos hacer. Queremos continuar creciendo en laLiga y ya veremos qué pasa el miércoles. Queremos estar más cerca, sin pensar en el PSG. Es un gran partido pero esta semana todo ha ido muy bien y hemos trabajado lo necesario para ponerlo en práctica.

Cristiano

Está más motivado ahora mismo y quiere demostrar lo que es capaz. Yo no estoy preocupado porque siempre ha demostrado que está en los momentos importantes. Este tipo de jugadores en las grandes citas siempre cumple. Antes tenemos un partido.