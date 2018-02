Emery no se fía de Cristiano: “En las grandes citas aparecen los mejores del mundo”

Unai Emery ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Toulouse. En la misma habló sobre su rival en Champions, el Real Madrid, Neymar y el momento que atraviesa Cristiano Ronaldo. El técnico vasco no duda de que el portugués será la gran amenaza, pese a no atravesar por un pequeño bache en estos momentos.

“El Madrid es ahora el mejor equipo del mundo en cuanto a títulos conseguidos y con los mejores jugadores del mundo. Cristiano es su referente y en las grandes citas aparecen los mejores jugadores del mundo. Ellos los tienen y nosotros también”, dijo el preparador del PSG en relación a la estrella del conjunto blanco.

El choque ante el Toulouse podría ser una prueba de cara al duelo europeo de los octavos de final de Champions League contra los de Zidane: “Son dos partidos muy distintos pero los dos muy importantes. Vamos a pensar en el primero y lo más importante es haber un equipo y un grupo bien metalizado. Está bien para que algunos cojan ritmo y sólo pienso en el partido de mañana”.

Emery no quiere desvelar sus intenciones para el choque y no dio pistas sobre el once que jugará en el Santiago Bernabéu: “Mi idea es el partido del Toulouse, y cada entrenamiento pueden pasar cosas también, nos dan mucha información. Este año hemos perdido en Estrasburgo antes de un partido importante. Hay que jugar mañana con un equipo que esté listo y convencido de que la mejor preparación es cada partido. Hay que prepararlo bien”.

“Confiamos en que Neymar se quede”

“El trabajo que hemos hecho durante la temporada es importante y no puedo cambiar mucho el sábado o el miércoles. Es verdad que hemos traído a Lass porque Motta ha tenido problemas y es para ayudar al equipo. Pero hemos hecho un trabajo también con Adrian y Lo Celso. Motta vamos a ver cómo está mañana, Lass ha hecho también buenos minutos, Lo Celso es verdad que está rindiendo muy bien. Me preguntabais por qué no jugaba más Lo Celso y ahora que juega la pregunta es si está listo para ser el centinela… Si juega en Tolouse o el miércoles tengo toda la confianza”, comentó sobre quien será el mediocentro.

Respecto al futuro de Neymar, Emery se mostró confiado de que el brasileño continúe en París la próxima temporada. “Toda la prensa saca esta información, puede ser verdad o mentira, pero con el PSG y Neymar han hablado y se ha parado todo. Yo estoy tranquilo también cuando se ha hablado en Francia. Neymar y el presidente han sido muy claros. Tenemos confianza todos en el grupo”.