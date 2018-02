Di María mete en un aprieto a Emery

El tridente con el que el PSG saltará al Santiago Bernabéu parecía claro desde que se conoció que se medirían en octavos de final. El trío formado por Neymar, Cavani y Mbappé era inamovible para Unai Emery. Sin embargo, durante este último mes, Ángel di María se ha empeñado en ponerle las cosas difíciles al técnico vasco. El jugador argentino está en racha y quiere ganarse el puesto de cara al duelo ante sus ex y motivos para estar de inicio ha hecho de sobra.

En lo poco que llevamos de 2018, el PSG ha disputado 10 encuentros, en los que Emery ha aprovechado para alternar a sus cuatro hombres de arriba y evitar que se sobrecarguen. Pero si ha habido un jugador que ha aprovechado al máximo los minutos, ha sido Di María. El argentino ha estado presente en todos ellos. O bien por Mbappé, por Ney o por Cavani. Durante este último mes se ha convertido en el comodín de Emery en el ataque.

Y, ciertamente, no podía haber logrado resultados más óptimos. El extremo ha sacado su lado más eléctrico y dañino y ha hecho la friolera de nueve tantos, repartiendo seis asistencias. En el último partido, ante el Sochaux, completó un hat-trick. El reencuentro de Di María con su mejor fútbol le ha hecho ganar serias credenciales para saltar de inicio en el Bernabéu.

Pese a todo, no lo tiene fácil. La escandalosa delantera con la cuentan los parisinos hace que ni con esas Di María sea titular. Entre Neymar, Cavani y Mbappé han realizado 70 goles en lo que va de curso. Una auténtica barbaridad. En su contra también está el hecho de haber jugado todos y cada uno de los partidos que el PSG ha disputado a lo largo del mes de enero y febrero, mientras que sus compañeros han tenido más descanso. Con partidos cada tres días, el argentino ha participado de inicio en los 10 y frente al Toulouse, lo volverá a hacer.

Su última baza

Pese a que el tridente ofensivo del PSG es espectacular, el hecho de cambiar a Di María por Mbappé no hace que deje de serlo. El argentino tiene unos registros bastante similares a la perla francesa, habiendo disputado 400 minutos menos. Con 13 goles del argentino por 15 de Kylian en lo que va de temporada y el mismo número de asistencias (14), Di María dejaría prácticamente sin argumentos a Emery de lograr igualar los números del galo ante el Toulouse.

La única oportunidad de jugar ante el Real Madrid, si no hace acto de presencia ningún tipo de lesión, es hacerlo por Mbappé. El francés ha pegado un pequeño bajón en sus números en este último mes (que no dejan de ser buenos), a lo que Di María ha sabido responder hartándose a marcar goles. El joven extremo del PSG debido a lesiones y sanciones no ha jugado todo lo que se esperaba y el argentino ha sabido aprovecharlo.

Frente al Toulouse, Mbappé no estará por sanción, y el ‘Fideo’ tendrá una nueva oportunidad de hacer dudar aún más a Unai Emery. Aunque esta será la última para convencerle de que debe estar de inicio ante sus ex. Si consigue volver a completar un gran partido, el técnico vasco tendrá una papeleta muy complicada, teniendo que decidir entre dejar a uno de los dos en el banquillo ante el Madrid. Di María tiene ante sí su última baza para estar en la que fue su casa.