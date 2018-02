Modric: “Creo en nuestra calidad y en nuestra mentalidad ganadora”

El 2017 pasará a la historia por ser el año del Real Madrid. Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundialito… la primera vez que los blancos consiguen cinco títulos en un mismo año. Un éxito sin precedente en los 115 años de historia.

“2017 ha sido de lejos el mejor año de mi carrera. Fue perfecto, hice el mejor fútbol de mi trayectoria. Incluso desde la perspectiva del Real Madrid fue el año más exitoso de la historia del club. Ganamos la Liga y la Champions en el mismo año por primera vez desde los años 50. Si añades que con Croacia nos hemos clasificado para el Mundial de Rusia, creo que 2017 ha sido un año perfecto”. Así analiza Luka Modric su último año en una entrevista para Four Four Two.

Un año repleto de títulos entre los que siempre es difícil elegir: “Creo que fue el mejor partido del equipo de las tres finales de Champions que hemos jugado, y personalmente, fue mi mejor final también. Cuando pienso en la final, todo lo que siento es orgullo. Había trabajado toda mi vida para ese momento, y convertirnos en el primer equipo que lograba revalidar el título de la Champions fue algo especial”.

“Como cualquier niño, siempre soñé con ganar la Champions League. Ahora puedo decir que no sólo la gané, sino también que fui un protagonista clave en una noche realmente genial”, añade el croata.

El córner de La Décima

Además, el mediocentro revela una de las claves a la hora de revalidar la Orejona: “Una de las principales razones para revalidar la Champions fue que el Real Madrid siempre tiene una mentalidad ganadora por defecto. Siempre nos hacemos fotografías como ganadores al final de los partidos”.

El 2017 ha sido un año de ensueño para el madridismo, pero para Modric su mejor momento como jugador del Madrid es la Décima: “Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Para ser sincero, estaba muy tranquilo cuando me acerqué a sacar el córner, como si fuera el minuto diez de partido. No sentí presión y el resto es historia. La sensación de alivio fue increíble”.

Entre tanta alegría, el croata también tuvo tiempo para analizar la crisis que atraviesan los blancos esta temporada: “Esperábamos mejores resultados, pero esto es fútbol. Esta temporada hemos jugado bastante bien pero no siempre ha sido suficiente. No tengo duda de que se trata de una pequeña crisis. No digo que vaya a ser fácil, pero siempre creeré en nuestra calidad”.

Una mala racha de la que aleja por completo a Zizou: “Jugar para una leyenda como Zidane es un gran honor. Nos emocionamos mucho cuando anunciaron que iba a ser el entrenador”. Y salva a Ronaldo: “Cristiano es una persona fantástica que invierte mucho tiempo en el campo de entrenamiento para asegurarse de que su estado de forma física se mantiene al más alto nivel. Su éxito no es cuestión de suerte”.

Por último, Modric revela su intención de quedarse en Chamartín durante muchos años: “Me siento realmente bien en este momento y estoy preparado para ser una parte importante de la historia moderna del Real Madrid. Lo más difícil no es llegar al máximo nivel, sino mantenerlo. Hacerlo en el Real Madrid es todavía más duro”.