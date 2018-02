Lewandowski pasa de los rumores que le llevan al Madrid

Robert Lewandowski se ha querido desmarcar de los rumores que le sitúan en la órbita del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El jugador del Bayern de Munich ha asegurado que ese tipo de especulaciones “no le interesan” y que “todos los años es lo mismo”, zanjando por el momento el tema. En los últimos días la noticia saltaba al conocerse que el representante del polaco habría ofrecido los servicios del jugador al conjunto madridista.

Lewandowski ha sido un jugador que siempre ha gustado en el Bernabéu, sobre todo desde que el Dortmund de Klopp eliminara a los blancos con cuatro goles del ariete en el Westfallenstadion. Tras fichar por el Bayern de Munich, las opciones de incorporarse a la disciplina madridista, lógicamente, disminuyeron. Sin embargo, nunca se ha dejado de relacionar al delantero con el conjunto blanco.

En la rueda de prensa posterior al entrenamiento del conjunto bávaro, el jugador quiso evitar todo lo referente al interés del Real Madrid. No llegó a desmentir los rumores que apuntan a que el conjunto blanco puede ser su próximo destino, pero aseguró que “no me interesan los rumores, no quiero decir nada más al respecto porque todos los años es lo mismo”.

Siempre bajo el foco madridista

La calidad del jugador siempre ha sido incuestionable. El polaco está considerado desde hace años como uno de los mejores delanteros europeos, lo que le llevó a fichar en 2014 por el Bayern de Munich y a ser seguido por todos los grandes de Europa. Desde entonces, siempre que el Real Madrid ha necesitado un hombre en la punta, se ha puesto encima de la mesa el nombre de Lewandowski.

Esta temporada no iba a ser menos. Además, dada la mala racha de cara a gol que llevan los de Zidane. La BBC no termina de encontrarse y están registrando sus peores números desde que coinciden en el conjunto blanco. Lewandowski es uno de los 10 jugadores que superan los números del tridente madridista y, como no podía ser de otra forma, uno de los candidatos a ocupar una plaza el próximo año en la entidad de Chamartín.

La única pega estaría en su edad. La próxima temporada tendrá 30 años, un hándicap para él, pues la nueva política de fichajes del conjunto blanco va en una dirección totalmente opuesta. Además, el alto coste de su fichaje sería otro de los problemas, pues tiene contrato con los alemanes hasta junio de 2021.