Isco no piensa irse

Isco no pasa por un buen momento. Las razones las sabrá él mejor que nadie, pero la realidad es que el malagueño no deslumbra sobre el césped como lo hacía hace unos meses. Con el regreso de Bale y Benzema y la BBC disponible, Zidane ha relegado al banquillo a Isco, que deberá trabajar e intentar aprovechar las oportunidades que tenga para volver a ganarse la confianza del entrenador francés.

Es una época complicada para el joven de Arroyo de la Miel. Empiezan a escucharse cantos de sirena sobre una posible salida en verano, se habla de su futuro y de su complicada situación en la disciplina merengue… Pero Isco tiene muy claro que no se va a rendir y al malagueño no se le pasa por la cabeza en estos momentos abandonar el Real Madrid.

Isco confía en sus posibilidades. Siempre lo ha hecho, hasta cuando peor le iban las cosas y parecía tener pie y medio fuera del conjunto merengue. Eso ocurrió a comienzos del curso pasado, pero con trabajo le dio la vuelta a la situación y acabó siendo fundamental para Zidane. Ese es el espejo en el que se mira porque sabe que no está rindiendo a su mejor nivel. Pero que atraviese un bache de juego no quiere decir que Isco vaya a tirar la toalla y se plantee salir del Real Madrid, ni mucho menos.

Tiene contrato hasta 2022

A día de hoy, Isco no tiene intención de cambiar de aires. El pasado mes de septiembre renovó hasta 2022 con una cláusula de 700 millones de euros, prueba de la confianza que tienen el club sobre su figura. Otra cosa bien diferente sería que la entidad o el entrenador (Zidane o el que sea) le comuniquen que no cuentan con él y que se busque equipo, algo que no ha sucedido hasta el momento. En ese caso podría plantearse una salida porque el malagueño es un jugador ambicioso y no quiere que su proyección se vea frenada. Pero Isco sigue convencido de que pronto recuperará su mejor nivel y volverá a dar muchas tardes de gloria al madridismo.