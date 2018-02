Cristiano: “Siento que puedo estar al más alto nivel durante algunos años”

Cristiano Ronaldo es el protagonista de la edición de febrero de la revista GQ en su edición italiana. El futbolista del Real Madrid ocupa la portada junto con Cristiano Ronaldo jr. y concedió una entrevista donde habla de su vida como padre y hace una alusión a su futuro como futbolista dejando claro que puede seguir al más alto nivel unos años más.

Momento fantástico

“A nivel personal es un momento fantástico, con una familia en crecimiento, y me siento muy feliz con mi vida. A nivel profesional, tuve dos años fantásticos en los que gané títulos con mi club y el equipo nacional, y siento que puedo estar al más alto nivel durante algunos años”.

Un hombre afortunado

“Pasar tiempo con Cristiano Jr. y mis otros tres hijos, estar con mi novia, con el resto de mi familia y con mis amigos. Disfrutar y relajarme. Soy un hombre afortunado”.

Ser padre

“Ser padre es lo mejor que me ha pasado. Y me hace inmensamente feliz. Disfruto cada momento con mis hijos”.

Educación de sus hijos

“Cada uno de nosotros tiene su personalidad ganadora y su camino a seguir, pero por supuesto, hay muchas cosas que los padres transmiten a sus hijos. Espero transmitir buenos valores y garantizarles la educación que los llevará a encontrar su camino”.

Fútbol e hijos

“El fútbol ha sido durante mucho tiempo un elemento de intercambio entre padres e hijos. Lo sigue siendo pero cada vez más, no solo entre padres e hijos: la pasión de las mujeres por el fútbol está creciendo en el mundo, y esto también pronto se convertirá en un elemento de intercambio de padres e hijas”.

Ambición

“Tengo ambición, mucha ambición. Creo que todos deberían perseguir sus sueños. Perseguí el mío y quiero seguir haciéndolo. Para mejorar y obtener más”.

Estado físico

“La vida es un desafío continuo desde todos los puntos de vista. Eso es muy interesante, especialmente para un deportista. Intento estar en el más alto nivel físico porque es muy importante para mi profesión. Tengo que estar al 100% y lo tomo muy en serio. Ahora no hago las mismas cosas que hice hace 10 años. Para mantenerte a este nivel debes hacer sacrificios. Ya no puedo hacer ciertas cosas, seguramente no puedo hacer las cosas que hice cuando tenía 20 años. Siempre debemos encontrar un equilibrio. Incluso los pequeños detalles marcan la diferencia”.