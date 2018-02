Neymar y Cristiano, la pareja imposible

Cristiano Ronaldo y Neymar no jugarán juntos en el Real Madrid. O uno, u otro, pero en la cúpula del club tienen claro de que ambos futbolistas no formarán parte de la misma plantilla la próxima temporada. Así que el fichaje del futbolista del PSG sólo se contempla si el futbolista portugués decide poner punto y final a su etapa en el Real Madrid de aquí a unos meses.

Y es que el principal motivo por el que ambos no jugarán juntos en el Real Madrid está relacionado con el tema económico. Cristiano anda de uñas porque ‘sólo’ cobra 21 millones netos al año y si se acaba fichando a Neymar, éste no vendría con un sueldo inferior a los 36 kilos que ahora cobra en el PSG. Esto provocaría que al luso se le aumentara el salario a esa cantidad y el Real Madrid tendría que pagar alrededor de 140 millones brutos, 70 netos entre ambos, en el sueldo de ambos futbolistas. Y claro, esto en la cúpula del club blanco lo consideran como poco más que una utopía.

El otro argumento que esgrimen en la zona noble del Bernabéu para demostrar que ambos no pueden formar parte de una misma plantilla está relacionado con lo meramente deportivo y el vestuario. Unir los egos de Cristiano y Neymar sobre el césped puede que no sea una buena idea y la competencia interna no sería lo mejor para un vestuario que se ha caracterizado durante estos últimos años por ser una piña y estar unido ante todas las adversidades. Meter a ambos jugadores en Valdebebas podría ser una bomba de relojería para una plantilla donde reina la armonía a pesar de que ahora vengan mal dadas.

Si Neymar llega Cristiano se va

Por ello, el club blanco sólo se plantea la llegada del brasileño con la salida del portugués, ya sea este verano o el que viene. Todo hace indicar que el futbolista del PSG se sentará en el trono de Cristiano y Messi cuando estos bajen el nivel. Y en la cúpula lo tienen claro. En el Real Madrid siempre ha gustado el atacante y que vista de blanco es un viejo deseo que puede acabar haciéndose realidad después de muchos años.

Eso sí, no habrá dramas con Cristiano Ronaldo. Al portugués, que tiene contrato hasta 2021, no se le forzará a salir y sólo él decidirá cuando tiene que abandonar el club. Después de lanzar un órdago a la cúpula del club por una presunta promesa incumplida de renovación, el luso ha lanzado varios mensajes que hacen indicar que jugará en el club madridista la próxima temporada. Cuando se marche, todo hace indicar que Neymar ocupará su lugar como jugador franquicia del club.