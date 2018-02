Heynckes: “Quizás el Madrid se desprendió de Pepe, James y Morata para ahorrar en salarios”

El Real Madrid se enfrentará al Paris Saint Germain en octavos de final de la Champions League. Los blancos se han topado con uno de los peores rivales posibles que les podía tocar, sin embargo, sus opciones de estar en cuartos siguen intactas, más aún teniendo en cuenta su dilatada experiencia de los de Zidane en la competición. A esa experiencia apela Jupp Heynckes, técnico del Bayern, quien en una entrevista en Goal aseguró que el campeón pasará la eliminatoria.

“No hay que descartar al Madrid en la Champions. Tienen mucha más experiencia que el PSG. ¡Muchísima! Creo que ganarán la eliminatoria. Tienen un buen equipo para la competición europea. Cuando volvimos a ganar la Champions en 1998 acabamos cuartos en la Liga. Sé por experiencia propia que nunca hay que subestimar al Real Madrid“, comentó.

No atraviesan por su mejor momento. Van cuartos en Liga, a 19 puntos del Barcelona, y cayeron en cuartos de final de la Copa del Rey frente al Leganés. No está siendo un buen año para el Madrid y ya sólo les queda la Liga de Campeones para poder ganar algún título este año. Algunos afirman que el mal curso se debe a las ventas de James, Morata y Pepe, sin embargo, Heynckes cree que esas salidas se hicieron “para ahorrar en salarios”.

“En mi opinión, que el Madrid esté en un momento bajo en la liga es bastante normal, sobre todo si has ganado la Champions dos veces y también has sido campeón en España. Además, se desprendió de tres muy buenos jugadores en verano: Morata, Pepe y James, quizás para ahorrar en salarios. No han comprado a lo grande y sí pensado que con los jóvenes lo compensarían. Necesitas una buena combinación de jóvenes y veteranos, de experimentados y jugadores con hambre”, espetó el ahora técnico del Bayern.