De Gea pide 21 millones al año para renovar con el United

El Manchester United quiere que David de Gea continúe vinculado al equipo más allá de 2019. En junio de ese mismo año es cuando finaliza su contrato y los ‘red devils’ no quieren perder al que es su portero desde hace siete temporadas. Aunque saben que será, cuanto menos, complicado. El propio David está poniendo las cosas difíciles. Tal y como ha revelado el diario The Sun, el portero español pide 21 millones de euros al año para continuar defendiendo los colores de los de Old Trafford.

Según contó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, De Gea tendría un acuerdo apalabrado con el Real Madrid de cara al próximo curso. El problema aparece cuando el Manchester United cifra el traspaso en más de 130 millones de euros. Lógicamente, por Chamartín encuentran disparatado el pagar semejante cantidad de dinero por un portero, por mucho que el titular de la Selección sea el meta desead por Florentino Pérez desde hace años.

El portero lleva años queriendo regresar a la capital de España. De ahí, que la condición que haya puesto para renovar sea tan abusiva. Si el United quiere retenerle, tendrá que ceder a las pretensiones de De Gea. Sino, el guardameta podría volver a Madrid en un plazo máximo de año y medio. De no concretarse su fichaje el próximo verano y, siempre y cuando desde Manchester no concedan los deseos del portero, el jugador podría negociar su incorporación a cualquier club a partir de enero de 2019.

El jugador quiere ganar 375.000 libras a la semana (cerca de 423.000 euros), pasando casi a doblar las 210.000 que cobra en la actualidad. De conseguirlo, renunciaría definitivamente a su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid, pero pasaría a ser el segundo jugador mejor pagado de los de Mourinho, por delante de los Lukaku, Ibra o Pogba y sólo por detrás de Alexis.

Por si acaso, en las oficinas de Old Trafford se van preparando para hacer de la marcha del jugador un hecho lo menos dramático posible y ya han fichado al que sería su sustituto. El pasado 1 de febrero, el club hacía oficial la ccontratación de Matej Kovar, promesa checa de 17 años.

No es el único candidato

En el Bernabéu, como ya se sabe, no es la única opción que barajan. Pese al acuerdo que hay con De Gea para que sea el próximo defensor bajo palos de la portería madridista, hay más candidatos para ocupar esa posición. Empezando por un Keylor Navas, que últimamente no se cansa de dar argumentos a la directiva para continuar en su puesto la próxima campaña, pasando por Courtois, Donnarumma e, incluso, Jan Oblak.

Descartada, eso sí, parece haber quedado ya la opción de Kepa Arrizabalaga. El guardameta del Athletic podría haber llegado a la disciplina blanca el pasado mercado invernal, sin embargo Zidane se negó en rotundidad a hacer cualquier tipo de movimiento. Ante la negativa final del conjunto madridista a realizar fichaje alguno, Kepa renovó con los leones, cerrando la puerta a vestirse de blanco.