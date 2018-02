Mourinho cierra la puerta a Cristiano y Bale: “No va a venir nadie de ataque”

Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, sobre todo este último, han sido relacionados con el Manchester United en numerosas ocasiones durante los últimos tiempos. A José Mourinho le gusta mucho el galés y así lo dijo públicamente en verano, pero el Real Madrid no quiso ni escuchar al United. El técnico luso, pese a que no acabó del todo bien con Cristiano en su etapa blanca, también reconoció hace poco que a cualquier entrenador le gustaría contar con un jugador como él, unas palabras que se pudieron interpretar como un guiño a su compatriota.

Sin embargo, el United tiene una importante nómina de delanteros en estos momentos. El último en llegar ha sido Alexis Sánchez, y el luso tiene claro que no quiere que lleguen más jugadores de ataque el próximo verano, por lo que cierra la puerta a CR7 y Bale: “Tenemos a Alexis, Lukaku, Martial y Rashford. Rashford puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, exactamente igual que Alexis. Salvo Lukaku, todos ellos pueden jugar por detrás como segundo delantero”.

Quiere acabar con los rumores

“Por eso es por lo que digo que es malo para vosotros (la prensa), porque os gusta escribir sobre estas cosas, especialmente en verano. No quiero jugadores de ataque, así que no hablo de delanteros que pueden venir porque aquí no va a venir nadie”, dejó claro Mourinho en rueda de prensa este domingo.

Ahora queda por ver si estas palabras del entrenador portugués del United son una estrategia o realmente el club inglés no va a acudir al mercado en busca de jugadores de ataque. Bale siempre ha sido un objetivo del Manchester United y de Mourinho, mientras que el futuro de Cristiano Ronaldo está más en el aire que nunca y siempre se ha especulado con su vuelta al equipo que le catapultó al estrellato.