Locura por una entrada para el partido contra el PSG: ¡Hasta 24.000 euros!

El Santiago Bernabéu tiene una cita muy especial por San Valentín, el partido del año. El Real Madrid-PSG paralizará el mundo el próximo 14 de febrero a las 20.45 horas. Los blancos se juegan media temporada en el duelo… y la cuenta atrás ya ha comenzado.

Nadie quiere perderse el enfrentamiento. El Madrid-PSG se ha convertido en el evento del año, una final adelantada para los amantes del fútbol. Tanto es así que, en menos de 37 minutos, se colgó el cartel de no hay billetes para el público general. Se calcula que por primera vez en la temporada el Santiago Bernabéu lucirá sus 81.044 localidades completas en Champions.

Con todos los tickets vendidos, la reventa se ha disparado. Los precios iniciales iban desde los 75 a los 235 euros, sin contar las entradas VIP. Y en la conocida página de reventa Stubhub, los precios oscilan entre los 300 euros… ¡y los 24.000!

Desde la entidad madridista se han puesto manos a la obra. El Real Madrid llegó a retirar 357 abonos de socios que pusieron sus carnés en venta con motivo del Clásico la temporada pasada. En esta ocasión, Florentino Pérez volverá a ser igual de tajante con la venta ilegal de abonos. No dejará entrar al estadio a todos aquellos aficionados que, detecten, han comprado un carné para el encuentro.

La reventa está prohibida en el club blanco, y por ello, además de las anteriores medidas, con la compra de entradas, en Chamartín serán igual de estrictos. Para asegurarse que no se ha dado una reventa, cada espectador tendrá que enseñar por el móvil los tickets, que no podrán imprimir. “Partido de venta exclusiva online y venta telefónica. En este partido, la entrada descargada en móvil será el único documento válido de acceso para compras realizadas online y telefónicamente, no siendo válido el formato print at home”, comunican a través de la web oficial del club.