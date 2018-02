Casemiro: “No podemos cometer errores como estos”

Carlos Henrique Casemiro fue el encargado de valorar a pie de campo el empate del Real Madrid en el Ciudad de Valencia. al Real Madrid se le volvieron a escapar los puntos en los minutos finales, cuando un error defensivo provocó el empate del Levante. “Dos errores y dos goles encajados, es el fútbol. Cometes errores atrás y el equipo contrario tiene calidad arriba te hacen daño”, señaló el mediocentro madridista al respecto.

El conjunto blanco hizo un buena primera mitad y dominó durante gran parte del partido, llevando gran peligro al área granota. Sin embargo, como volvió a resaltar Casemiro, la clave estuvo en defensa: “Hay que ver el rival, la afición aprieta… nosotros hemos jugado bien, hemos tenido el control pero dos errores y dos goles”.

El conjunto blanco no termina de arrancar. Cuando parecía que empezaba a coger ritmo de cara a la Champions, volvieron a pinchar. Aunque la visita del PSG parece que no preocupa a la plantilla, por el momento: “Hay que pensar partido a partido. Estábamos creciendo, jugando bien, hemos hecho cosas buenas pero no podemos cometer errores como estos porque el París también te hace daño atrás”.

El conjunto madridista queda a 18 puntos del Barcelona, a la espera del partido del domingo de los barcelonistas: “Sabemos que es casi imposible, pero tenemos que remontar esto y quedar bien en Liga”, señaló el brasileño.

Pese a que las esperanzas depositadas en la competición doméstica son mínimas, para los madridistas sigue teniendo una gran importancia de aquí a final de temporada: “La Liga es muy importante, nos sirve para coger confianza y sabemos que el partido del PSG es muy importante también”.