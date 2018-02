Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará al Real Madrid ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Los blancos tendrán otro ensayo de cara al duelo que les medirá al PSG el próximo 14 de febrero.

El rival

“Cada partido es diferente. Es un duelo importante. Tras dos victorias lo que queremos es estar preparados y lo estamos. Hemos entrenado muy bien y no nos confiamos para nada”.

Ninguna salida

“Nosotros estamos juntos en un momento complicado. Siempre han estado concentrados los jugadores. Algunos pueden pensar que no he querido salidas para no tener problemas, pero la realidad es que confío ciegamente en mi plantilla. Lo vivo y estoy con ellos. Es eso lo que quiero transmitir y mi equipo me lo devuelve. Ellos siempre quieren luchar”.

PSG

“Yo creo que lo más importante es pensar en el partido del Levante. Es lo que nos interesa a todos. Nosotros pensamos en lo que nos toca mañana”.

BBC

“A mí me gustan jugar con todos y en diferentes dibujos. Siempre cambié de dibujo. Puedo jugar con los tres arriba cuando los tenemos, cada uno en su posición porque es donde rinde. Pero tengo otras posibilidades y puedo cambiar. En la final de la Champions jugamos en rombo. Cuando están los tres la mejor posición de cada uno es esa”.

Isco y los minutos

“Isco no está distinto. Él tiene que seguir trabajando y pensando que es muy importante. Hay muchos partidos en muy poco tiempo y es un jugador importante. Cuando no sea Isco se hablará de otro. Yo estoy aquí para hacer mi equipo y para que todos estén concentrados en trabajar bien”.

Concentración

“La concentración que debemos tener durante todo el partido es clave. En el resto estamos bien, pero hay que estar muy metidos durante todo el partido”.

Similitud con 2016

“En el trabajo si hay similitudes. Cuando hay semanas largas es momento para echar gasolina y trabajar. El primer año tuvimos tres semanas y lo hicimos muy bien. Ahora hay que hacer lo mismo. Hay que meter un poco de trabajo. Un poco de todo es lo que hay que hacer”.

Un reto

“Cada día estoy aquí con la máxima ilusión y con la intención de hacerlo lo mejor posible”.

Todo a la Champions

“Me da igual lo que pase el próximo año. Yo estoy aquí para pensar en lo que tenemos que hace ahora. Yo no creo que la Liga esté sentenciada, en el fútbol nunca se puede decir nada, y luego en la Champions tenemos muchas ilusiones. El Madrid tiene muchas y vamos a intentar hacer lo máximo para ganar más”.

Sergio Ramos

“Isco y Ramos van a estar con nosotros. Lo de Sergio ha sido una pequeña cosa”.

Mejoras de cara al PSG

“Un poco de todo. Cualquier partido se trabaja. Lo más importante es ganar en intensidad y resistencia. Esa es la idea. Cuando trabajamos en los entrenamientos es para hacer eso. Queremos mejorar la resistencia”.

Defensa de Modric

“Agradezco a Luka sus palabras. Que salgan nombres es normal. Es el trabajo cotidiano de todos los entrenadores. Cuando las cosas van un poco mal se hablan de recambios. A mí no me impide hacer mi trabajo y seguir mejorando”.

Motivación contra el PSG

“Es sencillo. Si pensamos que vas a jugar contra el PSG y ya está nos equivocamos. Debemos recuperar la confianza antes para seguir en esta línea. Sólo pensamos en lo que tenemos que hacer en el campo. Si se hacen la cosas bien tendremos muchas opciones de ganar. Nos equivocamos si sólo pensamos en el partido de Champions. Hay que terminar la Liga lo mejor posible pensando que no está sentenciada”.

Semana perfecta

“Ha sido una semana perfecta. Hemos podido trabajar, hemos estado con la familia, esto nos viene bien a todos”.

Cristiano y el gol

“Cristiano siempre está. Siempre se pide más de él porque es la referencia. Yo estoy contento con lo que hace, al igual que con todos los demás. Lo único es que tenemos que pensar en positivo y yo no pido el pasado, miro lo más reciente. Lo que hay que hacer es seguir mostrando que queremos más”.

Gareth Bale

“Lo importante es que tenga continuidad. Nada podrá cambiar lo que es un partido, pero si vemos que juega y se recupera bien es un jugador diferente que cuando está a tope marca la diferencia. Sabemos que cuando coge el balón siempre va a pasar algo, tiene mucha calidad y es muy importante”.

Plan antes del PSG

“La idea es hacer un poco de todo. Podemos tener entrenamientos más largos que mejoran la resistencia y recuperamos la intensidad. Eso es una parte de lo que trabajamos. Luego, respecto al calendario, no creo que beneficie a nadie”.