Joaquín y su ‘espina clavada’ con el Real Madrid: “No llegó a cuajar”

Joaquín Sánchez es uno más de los futbolistas que siempre tendrá el sueño frustrado de no haber jugado en el Real Madrid, tal y como ha reconocido en una entrevista en El Chiringuito de Jugones. Después de que Pirlo, Gerrard o Totti reconocieran a posteriori que ponerse la camiseta blanca fue una de las pocas cosas que les faltó por hacer, ahora el bético ha dicho lo propio.

La única y principal diferencia radica en que éste lo ha dicho cuando todavía está en activo en el club de sus amores, el Betis, siendo la espina clavada de una trayectoria en su recta final: “Habría merecido la pena jugar en un equipo tan importante”.

“¿Si me hubiera ido? Sí hombre, al Madrid sí. Cuando no tienes la oportunidad de jugar, pues bueno… Pero cuando sabes que hubieras podido jugar…”, añadió el natural de El Puerto de Santa María con gesto contrariado.

Joaquín cerró el tema madridista en relación con una de sus negativas al Chelsea que había revelado una vez más previamente: “Lo del Madrid no es que no me quisiera ir, es que no se dio. No llegó a cuajar lo que era el fichaje”. “Estuve hablando con Mourinho dos o tres veces”, empezó contando del día que también pudo ser blue.

“No me veía viviendo, digo viviendo y no jugando, en Londres. Me decía: ‘¿Tú cuánto quieres cobrar?’. El problema no era el dinero y mi padre me daba patadas por debajo de la mesa”, agregó también el 7 bético antes de entrar en preguntas más personales.

Su penalti ante Corea, el peor momento

Joaquín Sánchez recordó emocionado a su padrino futbolístico, su tío, el cuál no le pudo ver en su debut en la Primera Division española, además de elogiar a su padre. Sin embargo, uno de los momentos de la carrera que más le marcó fue el cuarto penalti de la tanda de los cuartos de final del Mundial de Corea y Japón ante la primera de las anfitrionas: “Se me vino el mundo abajo cuando fallé”.