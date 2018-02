Emery empieza a presionar al árbitro: “Seguro que no pasará lo del Camp Nou”

Unai Emery ya piensa en el encuentro de octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid, del que habló en sala de prensa. “Tengo mucho respeto por el colectivo arbitral y también mucha confianza en que poco a poco se respete al PSG”, comentó el español, que no quiere que se repita el arbitraje de Aytekin del curso pasado. “Seguro que no va a volver a ocurrir lo del año pasado, también es verdad que Collina tiene mucha personalidad”, añadió el ex del Sevilla.

“Como juega Neymar es un espectáculo”, le alabó en rueda de prensa su entrenador, el español Unai Emery, en respuesta a la polémica surgida por las últimas acciones provocativas del brasileño sobre el terreno de juego. “Lo conozco desde España, sé cómo juega, él es especial, juega de esa forma”, explicó el entrenador del PSG antes del partido del PSG en Lille, correspondiente a la jornada 24 de la Ligue 1. “Cuando llegó dije que tendría que adaptarse a nosotros y nosotros a él”, recalcó el técnico vasco.

“Hablo con él, como con los demás jugadores”, indicó. La facilidad técnica del brasileño, que le permitió, por ejemplo, controlar un balón con la espalda de forma elegante esta semana ante el Rennes en Copa de la Liga, es a veces considerada vejatoria por sus adversarios.

También ante el Rennes, Neymar provocó la cólera de sus rivales al retirar la mano para ayudar a levantarse al jugador local Hamari Traoré. “Como eres un genio, ¿debes humillar a todo el mundo?”, le criticó el campeón del mundo en 1998 Christophe Dugarry en la cadena RMC Sport.