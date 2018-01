El cambio radical de Isco

Algo pasa con Isco. El malagueño no es ese jugador que deslumbró durante el comienzo de temporada y el final del curso pasado. Ha perdido esa alegría en el césped, esa chispa, y el Real Madrid lo nota y mucho. El de Arroyo de la Miel venía siendo clave para Zidane, pero el francés parece haber perdido la confianza en él porque no está al nivel que se espera de él. La situación de Isco ha dado un giro radical desde septiembre, cuando era indiscutible para el galo y uno de los jugadores franquicia del equipo.

Ahora, además de su leve lesión que le ha tenido al margen un par de semanas, Isco ha pasado a ser carne de banquillo. El día clave fue el Clásico del pasado 23 de diciembre. El malagueño llegaba como uno de los jugadores más en forma y no tuvo ningún minuto, una suplencia incomprensible para muchos, incluido él mismo. A partir de este momento, Isco no ha sido el mismo. No ha jugado con tanta regularidad, y cuando lo ha hecho ha estado muy por debajo del nivel que venía ofreciendo anteriormente.

Más difícil con la BBC

La cosa no queda ahí. Con la BBC totalmente disponible tras la vuelta de Benzema y la continuidad que está logrando conseguir Bale, a Isco se le complica todavía más ser titular en el Real Madrid. A Zidane siempre le ha seducido más el 4-3-3 con la BBC arriba que el esquema que utiliza cuando Isco sale de inicio, y todo apunta a que será difícil que en las citas claves el francés deje en el banquillo a Bale o Benzema. Esta crisis que atraviesa el de Arroyo de la Miel no es la primera ni la peor. Al comienzo de la pasada temporada estaba casi defenestrado, pero con trabajo y buenas actuaciones se ganó a Zidane y acabó siendo muy importante.

En sus manos está. La receta para revertir la situación ya la conoce, pero es evidente que son tiempos difíciles para Isco en el Real Madrid. Algo que preocupa incluso al seleccionador nacional, Julen Lopetegui: “Isco no ha jugado en los últimos partidos pero la temporada es muy larga y falta mucho. Confiamos plenamente en Isco y en el resto de sus compañeros. Me preocupa que jueguen poco, como con otros jugadores. Pero seguro que vuelven a jugar”, comentó sobre el malagueño y Asensio.