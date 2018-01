Keylor Navas no quiere moverse

El Real Madrid busca porteros para la próxima temporada. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, en Concha Espina planean renovar “totalmente” la portería de cara a la próxima temporada. Es decir, la idea es fichar a dos nuevos metas en verano, uno de gran nivel y otro de un escalón inferior que acepte el rol de segundo portero. Sin embargo, no va a ser fácil que Keylor Navas abandone la disciplina blanca, por lo que sería complicado ejecutar ese plan.

“A Keylor Navas se le ha dicho que se va a traer a un portero top a nivel mundial (De Gea o Courtois), para indicarle que se vaya buscando equipo, pero él ha dicho que no se mueve y que se queda en el Real Madrid venga quien venga”, aseguró Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

El meta costarricense y su representante ya saben de primera mano que el Real Madrid buscará porteros en verano, pero Keylor Navas no está dispuesto a marcharse del conjunto merengue “venga De Gea o quien venga”. Puede ser una estrategia para intentar hacer presión y que el club no fiche a un portero top de cara a la próxima temporada, pero si es así esta vez parece que no le va a salir bien, pues en los despachos del Bernabéu consideran prioritario reforzar la portería.

Le salió bien en 2015

Keylor Navas y su entorno ya adoptaron la misma postura en 2015, y les salió bien la jugada. El famoso fax del Manchester United y la negativa del agente del meta costarricense a marcharse a Inglaterra terminaron frustrando el fichaje de De Gea, que estaba prácticamente cerrado. Desde ese momento, el Real Madrid mantiene la idea de fichar a un gran portero y el pasado verano volvió a intentarlo con el meta del United, pero el club británico pidió 100 kilos y además Keylor salió reforzado tras el doblete de Liga y Champions, por lo que finalmente se quedó como primer portero.

Pero las cosas han cambiado. La temporada está siendo decepcionante y en Concha Espina no van a alargar más una decisión que lleva tomada desde hace tiempo. De Gea y Courtois son los favoritos y cuando acabe la temporada se pondrá en marcha la maquinaria para fichar a uno de los mejores porteros del mundo. La idea pasa por firmar también otro meta de un escalón inferior, preferiblemente español, pero eso pasa por el hecho de Keylor se marche del Real Madrid, y el tico no quiere. Y la realidad es que, a día de hoy, no hay ninguna oferta por el portero en las oficinas del Santiago Bernabéu.