Inda: “Sergio Ramos montó una bronca monumental en el vestuario tras la eliminación de Copa”

La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Leganés cayó como un jarro de agua fría en el vestuario, y Sergio Ramos, capitán madridista, fue el reflejo de la decepción y del sentir del madridismo. El central mostró su enfado y mandó varios mensajes al resto de miembros de la plantilla tras la debacle en el torneo del K.O.

Tal y como desveló Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones, Ramos alzó la voz para abroncar a la plantilla por lo sucedido. “Cuando termina el partido una persona monta una bronca tras el partido y esa persona es el número 4 del Real Madrid, Sergio Ramos. Cuando entra en el vestuario la bronca que echa es monumental. Dice ‘somos unos mierdas, no merecemos vestir este escudo, el Leganés no nos puede ganar jamás. Como sigamos así no ganamos nada esta temporada. No estamos a la altura del Real Madrid'”, confirmó el director de OKDIARIO.

Después del rapapolvo de Ramos, el silencio era total en el vestuario. “Ahí no hablaba ni el tato”, afirmó Inda, que también reflejó las consecuencias, en este caso positivas de la charla de Ramos. “He de decir que ese cabreo fue mano de santo, porque en Mestalla ganan el partido muy sobrados”.