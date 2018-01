Zidane: “¿Benzema? Todos se enfadan si les cambias”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al importante triunfo logrado por el Real Madrid frente al Valencia. El técnico francés mostró su confianza en el grupo y destacó el buen hacer de los suyos en uno de los estadios más difíciles del campeonato, como es Mestalla.

Feliz por la victoria

“Muy contento y no sólo yo, hay que felicitar a la plantilla porque hicimos un grandísimo partido. Había que hacerlo en un estadio nada fácil y un equipo que está por delante de nosotros y haciéndolo bien en la Liga. Interpretamos muy bien el partido tácticamente y conseguimos la victoria que era lo importante

Personalidad del equipo

“Es lo que tiene el Real Madrid. Hay momentos complicados pero esto te demuestra que son jugadores que tienen personalidad cuando tienen que demostrarlo. El fútbol a veces es de cabeza, pero me alegro que ellos crean. Hay momento complicados pero no han bajado los brazos y han seguido entrenando bien. Felicitar a toda la plantilla”.

Victoria ante el Valencia

“Es un rival directo. Sabemos que ganando nuestro partido menos vamos a estar por delante de ellos. Estoy contento no solo por la victoria sino por nuestro juego. Yo lo que quiero ver es a mis jugadores con personalidad y eso hicieron. Tenemos un partido la semana que viene e intentaremos hacerlo”.

Juego desplegado en Mestalla

“Muy contento porque es un resultado importante, pero no sólo el resultado, sino que hemos jugado muy bien, tenido una posesión muy larga. Estoy contento porque es un campo complicado, es un equipo que acababa de hacer cosas fantásticas en la Liga y que están por delante de nosotros. Ganar 1-4 aquí no es nada fácil así que hay que felicitar a todos”.

Estado físico de la plantilla

“Yo creo que sí, lo hemos hablado, nosotros físicamente estamos bien, muchas veces es más la cabeza, y la cabeza es más jodido que el físico. Tengo jugadores que entrenan y descansan bien, que quieren más… Muy contento con la actuación, interpretamos muy bien el partido tácticamente, sufrimos 1 o 20 minutos y nos ha salvado Keylor, pero dentro del partido en general merecimos la victoria, sobre todo por el inicio que ha sido muy bueno”.

Enfado de Benzema en el cambio

“Todos los jugadores se enfadan cuando se les cambia, pero el partido al final es el resultado el que cuenta y Karim está contento como yo y como todos. Yo voy a estar examinado todos los días y esto no va a cambiar, pero no me va a cambiar nada, lo que tengo que hacer es seguir trabajando con mis jugadores”.

Reacción tras la eliminación copera

“Yo creo que muchas veces se lo digo, lo bueno en el fútbol es que cuando te pasa algo malo tienes tres días otro partido. Hoy era un partido importante en un escenario importante, nosotros jugamos con mucha personalidad. Era importante demostrar que vamos a estar ahí peleando. Vamos a intentar en la Liga hacerlo lo mejor posible y el día 14 tenemos un partido de Champions.

Entrada de Lucas, Kovacic y Asensio

“Los cambios sirven para dar otra dinámica. Lucas ha trabajado mucho y Marco ha ayudado en el gol de Marcelo, Mateo en la pared con Toni. Cada uno aporta su granito de arena y aquí estamos todos para aportar al equipo, hoy lo hicieron los tres cambios”.

Situación en Liga

“La veo igual, es un partido que ganamos y contento con lo que hicimos y el resultado. Hay que pensar en el próximo partido”.