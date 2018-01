El tremendo mosqueo de Benzema con Zidane por el cambio

El Real Madrid estaba volviendo a disfrutar y Karim Benzema lo sabía. En el minuto 78, Zinedine Zidane decidió cambiarle para refrescar el tridente de ataque y centrar a Cristiano Ronaldo a la posición de su dorsal, el 9, pero esta vez no se lo tomó del todo bien.

Cuando vio su número en la tablilla del cuarto árbitro su rostro apenas se contrarió mientras caminaba cabizbajo hacia el banquillo. El delantero francés sabía que estaba cuajando un buen partido ante el Valencia pero el resultado iba a ser el mismo que casi todas las veces que era titular: iba a ser uno de los tres sustituidos.

Asensio, su recambio, no se llevó ningún gesto despectivo como tampoco el propio Zidane, pero cuando recibió el abrigo por uno de sus asistentes lo tiró con rabia al suelo no se sabe si por alguna ocasión fallada o porque siempre era él el elegido. Y no se equivoca Benzema.

La decimocuarta vez esta temporada

Benzema ha tenido buenas y malas rachas pero sus partidos no suelen durar 90 minutos. El ariete francés del Real Madrid ha sido cambiado por Zidane en este curso hasta en 14 ocasiones. Barcelona -dos veces, Levante, Getafe, Tottenham -también por partida doble-, Eibar, Las Palmas, Atlético, Apoel, Málaga, Athletic, Gremio, Depor y ahora Valencia ya lo han comprobado y esta vez no ha sido la mejor reacción de un jugador para su entrenador.