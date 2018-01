El Real Madrid ganó un partido más importante de lo que podría parecer ante el Valencia en Mestalla. Los hombres de Zidane dieron un paso adelante tras la eliminación copera para doblegar a un rival directo a domicilio. Cristiano Ronaldo fue letal desde los once metros y Luka Modric volvió a dirigir al equipo con maestría.

Keylor Navas: 7

El tico estuvo bien en líneas generales. Metió un par de manos a Kondogbia y Guedes importantes y un pie salvador cuando más achuchaba el Valencia. También falló al medir mal en la salida de un córner que estuvo a punto de terminar en disgusto para los madridistas. No pudo hacer mucho en el gol de Santi Mina.

Carvajal: 6

Correcto en la banda derecha durante todo el partido. No se lanzó al ataque como suele ser habitual en él, pero atrás se mostró muy serio. Su esfuerzo y pelea fue total durante los 90 minutos.

Varane: 4

No tuvo su día el francés en Mestalla. Varane falló en la primera jugada del partido metiendo en un auténtico lío a Navas y desde ese momento su actuación no mejoró. Sin confianza, perdió balones fáciles una y otra vez que complicaron a sus compañeros. Le remató una entrada fuerte de Gayá que le terminó sacando del encuentro.

Nacho: 6

Su único error supuso un gol. No estuvo afortunado en el marcaje a Santi Mina que terminó rematando un córner de cabeza sin saltar en el área pequeña que acabó en diana. El resto del partido del canterano fue más que correcto. Secó a Guedes en la primera mitad y cubrió casi siempre los fallos de Varane.

Marcelo: 7

Menos de lateral izquierdo jugó de todo, aunque eso no significa que lo hiciera mal, al contrario. Tuvo etapas que actuó de extremo izquierdo y en otras se metía por dentro para jugar casi de mediapunta. En una de sus internadas, en la que se asoció a la perfección con Asensio, terminó marcando el gol de la sentencia. Cuando el Valencia atacaba por la izquierda Nacho le cubría.

Casemiro: 4

A veces le cuesta una barbaridad dar un pase en condiciones y en Mestalla no fue menos. Encima fue una fábrica de perder balones. No fue el ancla del centro del campo que se le supone. Algunos despistes en su zona supusieron sustos para los blancos y no fue capaz de sostener al equipo cuando más apretaba el Valencia.

Modric: 9

Durante muchos minutos fue el único jugador del Real Madrid capaz de hacer algo con sentido. Tocaba, daba, jugaba y hacía jugar. Un apoyo siempre para sus compañeros. El mejor del partido con diferencia.

Kroos: 7

En su línea. Sin hacer mucho ruido realizó un partido más que correcto. Fue de los pocos que acompañó a Modric en los mejores minutos del Real Madrid y el único que dio la talla junto al croata cuando los blancos se derrumbaron en el segundo acto. Puso la guinda a su actuación con un auténtico golazo que certificó la goleada madridista.

Bale: 5

No fue su día. El galés lo intentó, pero su participación fue muy escasa. Un falló garrafal en el primer tiempo y un gran pase a Cristiano que cerca estuvo acabar en gol fueron sus acciones más destacadas.

Cristiano: 7

Con su ojo maltrecho lo intentó como siempre. Clave en la victoria transformando los dos penaltis que pitaron a favor del Real Madrid. Se empieza a reencontrar con el gol y ya suma en los dos primeros partidos de la segunda vuelta los mismos tanto que hizo en los 19 de la primera.

Benzema: 5

Lejos de su nivel una vez más. No fue su peor partido, en algunos tramos se asoció muy bien con sus compañeros en ataque, pero pronto desaparecería. Zidane le sustituyó por Asensio, lo que provocó su enfado en el banquillo.

Lucas: 6

Posiblemente, el jugador del Real Madrid que más en forma está en este momento. Zidane le metió cuando el equipo más sufría y no pudo estar más acertado. El entrada del gallego devolvió el balón al Madrid y la tranquilidad.

Asensio: 6

No es el Asensio de hace unos meses, sigue falto de confianza, pero cuando la toca es una maravilla. La jugada con Marcelo que acabó en gol fue un ejemplo de esto. Su entrada, junto a la de Lucas, devolvió el mando del partido al Madrid.

Kovacic: 5

Saltó al césped cuando restaban dos minutos para la conclusión. Parecía que no iba a tener tiempo para hacer mucho, pero el primer balón que tocó fue un pared que le devolvió a Kroos de tacón y que terminó con el gol del alemán.