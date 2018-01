Zidane: “Me iría mañana si pensara que no vamos a remontar la situación”

Zinedine Zidane está pasando por uno de sus peores momentos en su carrera tanto de entrenador como de jugador. El Real Madrid, después de ganar 8 títulos de 10, no levanta cabeza y la eliminación ante el Leganés del pasado miércoles supuso un punto de inflexión.

¿Cómo afronta las batallas?

“Vamos a pensar en lo que tenemos por delante. Tenemos un buen partido mañana y es lo que nos interesa, hacer un buen partido y sacar los tres puntos”.

No responden los jugadores

“No. El resultado es lo más importante porque es lo que significa que igual algo no funciona. Los jugadores intentan dar el máximo y a veces las cosas no salen como se esperaban. Esto no significa nada y vamos a seguir con la misma ilusión. Es un año en el que ha habido altibajos, a lo mejor más bajos que los años pasados pero hay que aprender de esta situación y lo bueno es que hay batallas y partidos y vamos a pensar en el próximo partido”.

Críticas

“No es injusticia. Cada uno puede opinar y hacer las cosas. Yo lo que intento hacer es seguir con la ilusión que tengo. Mejorar como entrenador e intentar que la plantilla siga pensando que vamos a hacer las cosas bien. Lo que he ganado… es la situación de hoy, no tengo que pensar en estas cosas. Pensar en hoy, mañana y los partidos. El otro día estaba muy decepcionado porque no me lo esperaba pero esto es la parte del fútbol y hay que aceptarla. Nadie me va a quitar la ilusión de seguir trabajando hasta el último día y los jugadores igual. La culpa no la tienen en el sentido de la actitud. Hay muchas cosas, no sólo el resultado”.

¿Qué problemas hay?

“No ganar el partido después de haber ganado en la ida. Esto es el problema que he tenido yo el otro día. Igual no metí la motivación suficiente, sobre todo en la primera parte, el inicio del partido. No fue mal el inicio, pero perdimos un balón… la primera parte fue muy mala. A lo mejor no trasmití las suficientes cosas. Dentro de una carrera de un futbolista o un entrenador estas son cosas que pasan. Tenemos que salir de esto trabajando y pensando que podemos cambiar las cosas. Soy el único que veo cosas positivas, hay cosas positivas e hicimos partidos positivos. Tenemos que pensar que cuando jugamos bien, intentar repetir. Hay que repetir jugar bien al fútbol e intentar ganar. Al final podemos opinar pero el fútbol es ganar partidos y estamos todos nosotros para eso”.

Falta de confianza

“Esto cambia rápido. Podemos darle la vuelta siendo todos positivos. Lo que digo es que hay cosas que tenemos que cambiar pero hay otras cosas que hicimos bien. La segunda parte fue mejor pero cuando te meten un gol es difícil: no supimos, nos quedamos en el partido porque mentalmente es muy jodido. No supimos cambiar el partido, hicimos dos o tres ocasiones pero no fueron suficientes. El rival tuvo más hambre que nosotros“.

¿Capaz de ganar la Champions?

“Tenemos que pensar en mañana y eso nos llevará a pensar que podemos hacer cosas buenas en lo que queda. Tengo la misma ilusión y, no sólo yo, los jugadores son conscientes y tienen la misma serenidad para seguir y levantar eso. En el Real Madrid no suelen pasar estas cosas pero en este club, conmigo de jugador, también pasó. No siempre se han hecho cosas bonitas. Eso sí, no aceptamos la situación, lo que queremos es pelear y seguir con nuestro trabajo porque esto se va a levantar. Vamos ha hacer todo lo posible para ganar la Champions“.

Valencia

“Es un campo difícil y un equipo muy bueno. Nos gusta jugar contra los mejores y es lo que vamos a hacer, un buen partido”.

Solución al problema

“Vamos a trabajar para eso. Lo que hago es intentar pensar, cuando preparo los partidos, para ganarlos. Mañana tenemos la posibilidad de hacer eso y vamos a seguir con la misma ilusión. Estoy convencido de que vamos a cambiar la situación. Los jugadores también están convencidos“.

Recuperar el hambre

“Es esta la ilusión, intentar recuperar y ganar puestos en la Liga. Tenemos el partido de Champions el 14 y los objetivos están muy claros. Cuando un equipo gana un partido es que ha tenido más, lo que quieras, he dicho más hambre pero han tenido más durante el partido”.

Planificación

“¿Qué planificación? No cambiaría nada. Es muy bonito decir las cosas ahora. No, asumo lo que hay y creo que vamos a cambiar la situación. Estaba contento con la plantilla y no me arrepiento. Es una plantilla más joven con futuro y yo con ellos estoy a tope”.

Alineación ante el Leganés

“Volvería a hacer lo mismo”.

Cristiano

“Lo veo muy bien y va a jugar mañana”

Apoyo de Florentino y posible marcha

“¿Por qué me hablas de las cosas negativas? No pienso en eso. Voy a seguir con la misma ilusión y luego veremos al final lo que va a pasar por el club, por la situación, por todos. Si hay que cambiar cosas ya se decidirá. Noto el apoyo del club y presidente a la plantilla y nosotros lo necesitamos”.

Mensaje a los jugadores

“No creo que no motive, porque si no me marcho mañana. Estoy convencido de ello. Es la parte que tiene que vivir un futbolista: momentos buenos y malos. Lo del otro día fue un momento malísimo. Lo que yo tengo es el querer cambiar la situación. Ahí si puede haber un problema”.

Continuidad en el banquillo

“No. Yo vivo el día a día. Cuando las cosas me funcionaban decía lo mismo. Y con una sonrisa porque es lo que llevo dentro. Puedo firmar un contrato de 10 años pero lo que vale es el día a día. En junio veremos…”

Obsesión con la Champions

“No, obsesionados nada. Tenemos la suerte de tener un partido de Champions y lo vamos a afrontar con ilusión. Tenemos 19 jornadas de Liga por delante. Estamos en mitad de temporada. No pienso en un a carta, tenemos 19 más el partido del 14 de febrero. Lo afrontamos para preparar todo eso. Días buenos vamos a tener porque estoy convencido de que con esta plantilla… tenemos la suerte de estar aquí con la suerte de que podemos cambiar las cosas”.

Críticas

“Bueno, es cierto que ahora no puedo estar contento por las críticas que recibo pero es normal cuando algo va mal: hay que aceptar las críticas. Yo lo sabía cuando empecé a trabajar aquí. Cuando hay momentos complicados hay que aceptar esto pero no me va a impedir realizar mi trabajo y estoy seguro de que vamos a cambiar la situación, sino ya me habría ido. No creo que no podamos cambiar la dinámica y conseguir algo positivo. Quedan muchos partidos y sólo pienso en eso”.

¿Qué es lo positivo?

“No hay nada asegurado y no pienso que vayamos a ganarla seguro. Cuando veo a mis jugadores entrenar los veo con la misma ilusión. Cuando perdemos un partido puede ser complicado pero cuando volvemos a los entrenamientos vuelvo con muchas ganas y mucha ilusión. Cuando vienen los momentos complicados no hay que cambiar. Podemos estar arriba o abajo pero siempre volveremos a seguir. Por ello soy positivo”.