Pochettino: “Preferiría trabajar en mi granja en Argentina antes que entrenar al Barcelona”

Mauricio Pochettino es uno de los principales candidatos a sustituir en el futuro a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. La mala racha del conjunto madridista y la posible marcha del francés en caso de que la temporada no remonte para los blancos, podría acelerar llegada del argentino a Chamartín. Algo que el propio Pochettino no descarta: “Nunca se sabe lo que puede pasar”.

El técnico ha asegurado que ahora sólo piensa en los Spurs. Afronta su tercera temporada al mando del conjunto londinense y señala que trabaja “como si tuviera que estar aquí toda mi vida”. Si bien, sabe que en el fútbol se vive del presente. Las dos últimas temporadas, los suyos han terminado subcampeones en la Premier. El listón está alto y es difícil de mantenerlo, por lo que “mañana Daniel Levy puede tener una mala noche y decidir ‘oh, voy a echar a Mauricio'”.

Su candiadtura al banquillo madridista quedó confirmada en la fase de grupos de la Champions. El empate de los británicos en el Bernabéu y la victoria lograda en Wembley por 3-1, con repaso táctico a Zidane incluido, refrendaron los informes favorables hacia el argentino. Por eso, el técnico no quiere cerrarse puertas de cara a un futuro: “Me vería estúpido diciendo que no voy a trabajar en uno u otros lugares”. Un guiño que no es el único que ha hecho en este tiempo.

Aunque si algo tiene claro Pochettino es que hay tres equipos a los que nunca entrenaría. Está muy ligado a los tres equipos en los que ha desarrollado gran parte de su carrera futbolística -como jugador y entrenador-, por lo que tiene claro que nunca entrenaría a los eternos rivales de Newell’s, Espanyol y Tottenham: “Yo no seré nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Tottenham. Yo he crecido en Newell’s y no entrenaré jamás a Rosario Central. Es mi decisión. Preferiría trabajar en mi granja en Argentina que ir a trabajar a ciertos lugares”.