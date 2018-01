El partido ante el Real Madrid supondrá un examen para Gonçalo Guedes. El futbolista portugués está siendo uno de los líderes del renovado Valencia de Marcelino que se mantiene en la parte alta de la clasificación. Es uno de los culpables directos de la buena marcha del equipo, lo que le ha puesto en el punto de mira de los grandes de Europa. El conjunto madridista, como no podía ser de otra manera, le ha echado el ojo y valora abordar su incorporación el próximo verano.

Una buena actuación en el choque ante el Real Madrid podría ser definitivo a la hora de valorar su fichaje. Los informes que circulan por la zona noble del Bernabéu son positivos, con lo que dependiendo de la actuación del jugador en el duelo liguero del sábado, podría cobrar más fuerza su nombre dentro de la agenda madridista.

El jugador se encuentra cedido por el PSG durante este año. El conjunto ché ha intentado sin éxito su fichaje en este mercado invernal, lo que le da más opciones de salir en verano hacia un grande. Desde París esperan poder sacar por él una cantidad cercana a los 60 millones de euros, necesarios para el club, debido a que deben cumplir con el fair-play financiero.

En la primera vuelta, el jugador no llegó a jugar en el Bernabéu, pues aún no se había concretado su llegada a Valencia. Pero desde los primeros compases del curso se hizo un hueco dentro del once. Ganando cada vez más importancia dentro de la plantilla se ha convertido en un jugador importantísimo para Marcelino.

Es uno de los principales responsables de que el Valencia se encuentre en la posición en la que está. Su desborde, determinación y calidad han sido claves para los de Mestalla. Y ante el Madrid, será uno de los jugadores a tener en cuenta si quieren sacar algo positivo.

La prueba de Guedes ante los de Zidane podría ser importante, pero no definitiva. De no causar las mismas sensaciones que lleva demostrando a lo largo del curso, tendría otra oportunidad en el duelo copero ante el Barcelona, que determinará uno de los finalistas de la competición.