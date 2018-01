Zinedine Zidane atendió a los medios tras la eliminación copera del Real Madrid ante el Leganés en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos cayeron por 1-2 tirando por la borda el 0-1 conseguido hace una semana en Butarque. El entrenador galo vivió una de sus peores noches como entrenador madridista.

Jugadores

“Hoy no hay que decir nada a los futbolistas, mañana hablaremos”.

Explicación

“Después del partido de ida, haciendo la primera parte que hicimos, no podemos. Al final es un resultado lógico porque el adversario ha hecho su partido y nosotros no. Es un fracaso, estoy muy decepcionado, voy a asumir la responsabilidad, pero mañana voy a seguir trabajando. Hoy es un palo muy duro”.

Peor momento

“Sí, es la peor noche. Algo ha pasado. Ganando en la ida, afrontar el segundo partido y como hemos empezado sí me enfada. No lo entiendo. Ahora hay que ver como lo levantamos”.

Palo duro

“No hay que tirar todo, pero hoy es un palo duro. Es una eliminatoria y sabemos que hay dos partidos. No se puede empezar así un partido de vuelta. Soy el responsable de eso. Hago un equipo y al final me he equivocado en muchas cosas. Mañana veremos y pensaremos en el próximo partido. No hay más remedio que eso. Nadie se esperaba esto, pero esto es el fútbol”.

Enfadado

“Estoy enfadado conmigo, pero no con mis jugadores. Ellos lo intentan, a lo mejor mal, pero soy el responsable. A lo largo de un partido de 90 minutos las cosas las tenemos que cambiar y no hemos podido”.

Seguir trabajando

“La solución es seguir trabajando. Yo voy a asumir la situación. Es difícil, sobre todo tras dos buenos resultados, hoy ha sido todo lo contrario. Vamos a seguir porque esto lo tenemos que cambiar. Es un fracaso para mí”.

Mala primera parte

“Es un contexto donde no se puede explicar. La primera parte de hoy no tiene explicación. Luego no todos tienen su nivel, pero eso es el fútbol. Los jugadores lo intentan. Estoy decepcionado con la primera mitad, pero el trabajo no va a salir de ahí. Hay que dar más”.

Peligra la continuidad

“Eso está claro. Yo soy el responsable y tengo que encontrar las soluciones. Lo que tengo que hacer es asumir la situación. Siempre voy a pelear”.

Equipo de garantías

“Asumo lo que hago. Los jugadores tiene que descansar. Cuando se mira el equipo no se puede decir que no es competitivo. En el papel era un equipo competitivo, aunque en la primera parte no lo hiciéramos”.

Errores

“Los errores es perder el partido en casa. Esto no se puede. Nada más”.

Año 2018

“No lo sé. No me importa. Lo que me importa es pensar en positivo. Tenemos que disculpar a toda la gente. Al final es un palo muy duro, pero 2018 no está terminado. Hay que pensar en el partido del sábado”