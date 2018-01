Sergio Ramos: “Es un auténtico fracaso, pero no hay que señalar a nadie y menos a Zidane”

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación después de que el Real Madrid cayese eliminado en la Copa del Rey tras la derrota por 1-2 frente al Leganés en el Santiago Bernabéu. “Es un auténtico fracaso caer eliminados. Son momentos duros en los que hay que estar juntos para no tirar el resto de la temporada”, comentó el capitán del conjunto blanco.

El central de Camas reconoció que la responsabilidad “recae en todos, no sólo en el técnico”. “No hay que olvidar el escudo que representamos”, añadió un Sergio Ramos que se mostró dolido tras la eliminación copera. “Después de una época gloriosa de títulos, cuando llegan estos resultados son más difíciles de asumir”, agregó el capitán blanco.

“Más que vergüenza es un fracaso. Hablar de vergüenza sería una falta de respeto al equipo rival”, comentó en zona mixta Sergio Ramos. “No creo que sea físico. La mente es más poderosa que el estado físico, así que en el computo general el tema anímico y mental está por delante”, aseguró el internacional español sobre lo que está fallando en el Real Madrid.

“A mí no me falta hambre. Me levanto cada día con la ilusión de querer comerme el mundo”, dijo sobre la posibilidad de que la plantilla sintiera conformismo después de los títulos obtenidos en los últimos años. “Si me hubiera cansado de ganar me hubiera retirado hace tres años”, añadió.

“Zidane tiene nuestra confianza y ahora que vienen cosas difíciles también tiene el apoyo de la plantilla”, dijo sobre las últimas críticas que el técnico francés ha recibido por los malos resultados. “No soy partidario de los cambios porque los he vivido. Nosotros somos los primeros que damos la cara por Zizou ahora que vienen turbulencias”, opinó Ramos sobre el futuro del galo.

Al aficionado del Real Madrid le pide perdón. “Pedirle disculpas porque somos los primeros que queríamos que el madridista se acostase feliz y orgulloso del equipo. Es un día para que el madridismo esté unido”, finalizó Sergio Ramos.