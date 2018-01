Mourinho: “¿Cristiano? El Madrid está que arde, no echaré más gasolina al fuego”

José Mourinho no quiere hurgar en la herida del Real Madrid, que no atraviesa por su mejor momento. En los últimos meses se ha rumoreado con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo abandone el club blanco en verano. Su destino más probable podría ser el Manchester United, donde ya jugó entre 2003 y 2009. Pero el técnico luso prefiere no hablar de este posible interés, consciente de cómo están los ánimos en la entidad de Concha Espina.

“Creo que con el momento que está viviendo ahora el Real Madrid, debería ser el último en echar más gasolina al fuego”, aseguró Mou en la rueda de prensa previa al encuentro de FA Cup contra el Yeovil. “El Madrid está que arde, los resultados no son buenos y es un club en el que trabajé tres años, me importa el club y soy el último que va a hacer más fuego“, añadió.

El que fuera entrenador del Real Madrid quiso calmar los ánimos para evitar cualquier tipo de malentendido con sus declaraciones y reiteró que a día de hoy Cristiano es jugador del conjunto blanco: “Para echar un poco de agua al fuego, diré que Cristiano es el tipo de jugador que todos los entrenadores y clubes quieren, pero a día de hoy sólo hay un técnico y un equipo que puede tenerlo: Zidane y el Real Madrid“.

Ambos coincidieron durante la etapa de Mourinho en Madrid entre 2010 y 2013. “Tengo muy buenos recuerdos con él”, dijo el técnico.