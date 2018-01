Isco está señalado

Tiempos difíciles para el Real Madrid y en particular para Isco Alarcón que no termina de recuperar la confianza de Zinedine Zidane. El malagueño nunca ha sido uno de los favoritos del francés para el once titular, pero sí ha contado con minutos y se ha convertido en un jugador clave en la plantilla.

Las lesiones de sus compañeros, en especial de Gareth Bale, le han hecho ganarse un hueco y sumar minutos con la camiseta blanca. Sin embargo, el malagueño ha experimentado un bajón en su juego desde los últimos dos meses y se hace patente que no cuenta con la confianza del técnico. Por todo ello, Isco anda preocupado.

En el Clásico del pasado 23 de diciembre, Isco no tuvo ningún minuto, una suplencia incomprensible para muchos, entre ellos sus propios compañeros. Durante la pasada semana, el malagueño contó solo con 17 minutos repartidos en dos encuentros: Leganés en Copa y Deportivo en Liga. En la noche del miércoles, con Bale fuera de convocatoria, Isco entró en el once inicial. Sin embargo, justo en el momento en que el Real Madrid necesitaba la remontada, Zidane optó por cambiar al malagueño para que entrara el joven Borja Mayoral. Ese cambio se llevó una fuerte pitada de la grada madridista a su técnico, a la que últimamente le cuesta entender ciertas decisiones del francés.

El futbolista malagueño está preocupado por su situación y mucho más teniendo en cuenta que este año se juega el Mundial de Rusia. Isco necesita sumar minutos. El medipaunta cuenta con la confianza de Julen Lopetegui pero de mantenerse en segundo plano como ahora podría hacer peligrar su primera participación en una competición de estas tintes con la absoluta.