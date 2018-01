Carvajal: “La única carta que nos queda es la Champions”

Dani Carvajal dio la cara en zona mixta y atendió los medios para analizar la derrota del Real Madrid frente al Leganés en el Santiago Bernabéu y su consiguiente eliminación de la Copa del Rey. El lateral, natural de Leganés, felicitó al rival por su clasificación para semifinales y se mostró crítico por lo sucedido.

La derrota frente al Leganés es dramática, como reconoció Carvajal, por dejarse remontar por un equipo teóricamente inferior en casa. “Es una decepción, está claro, ganando ante el Leganés en Butarque y cayendo aquí es una decepción no esperábamos este resultado pero el Leganés es que ha usado bien sus armas y si no les hemos ganado es que no merecemos pasar a semifinales”.

“Es una situación complicada, estamos jodidos porque estamos fuera de la Copa, en Liga estamos a muchos puntos y la única carta viable que nos queda es la Champions, hay que ir a por todas, nos queda la Liga para coger sensaciones e ir a por la Champions”, aseguró Carvajal, reconociendo la dificultad de la situación que vive el Real Madrid.

El defensa analizó el partido, intentando compartir los motivos por los que el Leganés se impuso en el Bernabéu. “No lo sé, el primer tiempo yo estaba en el banquillo. He visto al equipo bien y el Leganés cerrado, es un equipo que junta bien las líneas, un error y una jugada a balón parado nos han condenado. Ellos han marcado un gol mas que nosotros así que merecen estar en semifinales. No sé si la reacción ha llegado tarde. No ha podido ser”.

Carvajal mandó un mensaje a la afición, muy enfadada después del rumbo que ha tomado el equipo en los últimos meses. “Soy madridista y este escudo implica máxima exigencia. La afición del Real Madrid es tan buena porque quiere ver a los mejores. Tenemos que trabajar para cambiar los pitos por aplausos”.

Preguntado por las críticas a Zidane y la justicia de hacer culpable al entrenador, Carvajal volvió a citar la unidad como clave para una recuperación temprana. “No hay que buscar responsables, todos somos los culpables, yo el primero, nos queda juntarnos, ser más equipo que nunca, y trabajar”.