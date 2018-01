Zidane: “Me molesta que digan que he ganado yo con lo de Kepa, no tengo nada contra él”

El rostro de Zidane ha cambiado después de la victoria ante el Leganés en Copa del Rey y la goleada ante el Deportivo. Los dos triunfos que pidió el entrenador han llegado y ahora el conjunto blanco afronta con más confianza un mes difícil donde se jugará el tramo decisivo en Copa del Rey y la dura eliminatoria ante el PSG. El técnico también quiso dejar claro en la rueda de prensa previa al duelo copero de vuelta frente al conjunto pepinero, que tanto él como el club decidieron que no se debía fichar a otro portero.

Eliminatoria

“Tenemos que pensar que la eliminatoria no está sentenciada. El Leganés es un equipo que no se rinde nunca. Tenemos que mantener la portería a cero e intentar marcar goles”.

Cristiano y el móvil

“Lo de la gente que hablan que dicen, no lo podemos controlar. Cogió el móvil para saber lo que tenía y saber si podía seguir. Era una herida muy incómoda y muy grande. No podemos hacer nada con los comentarios de fuera”.

Estancamiento de Asensio e Isco

“No creo que les pueda afectar. No es así. Te lo decía justo después del partido contra el Deportivo. Vamos a poder cambiar siempre el dibujo. El dibujo no me importa, me importa la actitud sobre el campo. Podemos jugar en 4-4-2 como contra el Sevilla y metimos cinco goles e hicimos un buen partido. El otro día 4-3-3, jugamos también muchas veces en rombo y nos han ido muy bien las cosas. No voy a cambiar de como vamos a preparar los partidos. Tú me hablas del partido contra el PSG, no lo sé. No sé, pueden pasar muchas cosas. Queda mucho tiempo… lo que me interesa es el partido de mañana”.

Kepa

“Los jugadores en junio pueden venir al Real Madrid si la estrategia del club con el entrenador es cambiar algo. La idea mía y la idea del club era la de no cambiar muchas cosas y bueno, nada más. Me molesta cuando escucho comentarios para decir que he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores. El resto no me ocupa y no quiero hablar con los jugadores que no son del Madrid. El otro día hice un comentario de un jugador y parece que lo quiera aquí. Como tengo la palabra, explico mi pensamiento”.

Sergio Ramos

“Va a estar con nosotros mañana”.

Leganés

“Viene muy motivado. Con un gol de ellos puede pasar de todo. Sabemos la importancia de nuestro partido y que le damos al duelo. Sabemos a quien nos enfrentamos que es un equipo que no va a bajar los brazos”.

Isco

“De todas formas es mi trabajo, hablar con el jugador y saber su situación. Para mí Isco es un jugador importante y va a tener un importante aquí. Siempre he demostrado mi confianza en Isco porque es un jugador determinante y esto no va a cambiar. No jugó ante el Barcelona pero ésta no era la idea. Con la expulsión cambiaron los planes… Al final lo interpretáis de esta manera. Isco puede jugar en muchas posiciones, 4-3-3 arriba, con los tres volantes. Para mi no hay ningún problema y el es listo para pensar que su papel va a ser importante”.

Bale

“Ha cambiado que no tiene problemas ni molestias. Ahora tiene que entrenar y mejorar su rendimiento. Está mucho mejor en eso y en consecuencia, como es un jugador muy importante, lo está demostrando. Tenemos que seguir así con él, cogiendo confianza y siguiendo en esta línea”.

Cristiano y la herida

“Es lo que quería él saber, su herida, si estaba profunda o no. Estoy diciendo exactamente lo que dijo él dentro del vestuario. No voy a inventar nada. Al final le cosieron y hoy por ejemplo, ya está de vuelta. Si estrena con nosotros con el ojo así es que para él lo más importante es estar en el campo”.

Confianza en los jugadores

“No sé si me lo han agradecido. Yo estoy con mis jugadores porque sé que ellos son lo más importante. Si ellos están bien vamos a hacer cosas muy buenas. Mi rol es proteger a mi plantilla. Lo que me importa son los jugadores que están aquí. No tengo nada contra Kepa, ni contra ningún jugador”.

Kiko para la Copa

“Lo veremos como siempre. Tengo cuatro o cinco porteros, tres del primer equipo. Keylor y Kiko son mis dos porteros y ya está. Lo que me importa es el partido de mañana”.

Más confianza

“Vamos a ver mañana. Tenemos que seguir mañana y tenemos la oportunidad de hacer un buen partido e intentar ganarlo. Esto es lo bueno del fútbol. Tenemos que seguir con el mismo ánimo que tenemos esta última semana”.

Benzema

“Bueno, es cierto que es un jugador que hacía un mes que no jugaba con nosotros. Tenía ganas de jugar y de volver a estar con nosotros y con el grupo. La única cosa que el disfruta es de jugar y estar sobre el campo. Es cierto que no es un momento agradable cuando un jugador entra al campo y le pitan. Cuando antes hablaba de proteger a mis jugadores, no sólo hablo de Karim. Podía haber pasado con otros. Lo que necesitamos de nuestro público es que esté con nosotros. Tienen el derecho de comentar todo porque han pagado una entrada pero tenemos ganas de que estén con nosotros durante los noventa minutos. Después que pase lo que tenga pasar. Es el único mensaje que quería transmitir”.

PSG y la comparación CR7-Neymar

“Viendo como está jugando Neymar, está haciendo de líder, como Cristiano, para su equipo. Sus estadísticas son increíbles. Pero a mí lo que me interesa es Cristiano y todos mis jugadores. Cuando lo vemos a lo largo de su carrera, lo que me gustaría destacar de él, como por ejemplo la temporada pasada, marcó ocho goles durante los últimos partidos de Champions y eso quiere decir mucho. Por eso estos jugadores son extraordinarios y en las grandes citas siempre están presentes y marcan la diferencia”.