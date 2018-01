Kepa: “Hace 15 días me querían todos y ahora ya no me quiere nadie”

Kepa Arrizabalaga habló alto y claro tras renovar con el Athletic hasta 2025 con una cláusula de 80 millones de euros. El guardameta, que ha estado muy cerca de firmar por el Real Madrid en este mercado invernal, asegura que “durante este tiempo se ha hablado mucho. El Athletic y yo hemos hablado mucho. Se ha formado un revuelo muy grande pero no ha sido una negociación muy diferente a otras salvo que se ha alargado en el tiempo”. Sobre la influencia de las palabras de Zidane en su decisión, dijo: “Es un entrenador de otro club, debo valorar lo que diga Cuco. No cambio el paso, no había decidido nada hasta el otro día. Estaba en una situación de valorar todo y elegir un camino en mi vida deportiva”.

El meta aseguró que tuvo contactos con algunos clubes, pero que ha tomado la decisión que creía mejor para él: “La gente dice que hace 15 días me querían todos y ahora ya no me quiere nadie. No voy a entrar a valorar qué equipos son, ha habido algunos que se han interesado. Es verdad que a partir del 1 de enero se han puesto en contacto clubes. He necesitado mi tiempo, mucha gente no lo va a entender. Estoy tranquilo. Pero después de analizar todo he decidido que lo mejor para mí es el Athletic y estoy feliz de poder seguir muchos años. Sólo puedo agradecer a los que se han interesado, pero estoy feliz aquí”.

Cabe recordar que el portero viajó a Madrid hace unas semanas para pasar el reconocimiento médico con el club blanco, donde le detectaron la lesión. Sin embargo, Kepa reconoce que “se dicen muchas cosas que no son ciertas. El reconocimiento que he pasado fue con el Athletic a principio de temporada, como cada verano”. Ha sido muy claro cuando le han preguntado si tenía un preacuerdo verbal con el Madrid. “No”, dijo el portero de manera tajante. “El contrato que he firmado ha sido con el Athletic”, espetó al ser preguntado si ha estado cerca de llegar al club blanco.

“No me he visto fuera del Athletic”

“No me he visto fuera del Athletic porque no lo he estado. En Valencia me preguntaron si me afectaba, dije que no que eso era ventajista.”, afirmó. “Desde el principio decidí llevar la negociación con discreción y, aunque en ocasiones he sentido que no podía defenderme de lo que se decía, hasta que no se ha cerrado no he hablado. Me sentía constantemente observado. Es una situación para la que los futbolistas no estamos preparados: sentirse observado, presionado, en el ojo del huracán…”.

Los rumores que le situaban en el Real Madrid acompañados de su ausencia en los terrenos de juego generó ciertas dudas e incertidumbre entre los aficionados sobre si estaba realmente lesionado o no: “Que la gente dude de mi lesión es una falta de respeto. Me lesiono en Coruña, pero con un vendaje pude seguir y volver a entrenar. Pero durante la semana con la Real noté molestias diferentes y con el paso de los días me preocupo. Intentamos diferente soluciones y cuando me levanto el día del partido no estaba en disposición de jugar. Los médicos me vieron y así lo dijeron. No estaba para jugar. Se montó revuelo y se decía que me estaba borrando. Eso me fastidió”.

Se llegó a asegurar que tendría que operarse y estaría tres meses de baja, algo que el propio Kepa ha descartado: “Tengo una fractura incompleta en el segundo metatarsiano pero en ningún caso hemos valorado la opción de la operación. Hemos optado por un tratamiento conservador”.