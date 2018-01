Problamente, Cristiano Ronaldo no se ponga de muy buen humor cuando se entere del flamante sueldo de Alexis Sánchez en el Manchester United. Días después de que saltara a la luz que el luso anda reñido con la directiva del Real Madrid por querer un sueldo a la altura de su nivel, se han publicado las cifras que el chileno percibirá en Old Trafford. Y la verdad es que claman al cielo.

Porque el Manchester ha convertido a Alexis Sánchez en el jugador mejor pagado de la Premier League y en el cuarto del mundo. Según publicó ‘Daily Mirror’, el ex del Arsenal percibirá 3.300 euros por hora, 80.000 cada día, 558.000 a la semana y un poco más de dos millones por mes, lo que hace un total de alrededor de alrededor de 25 millones de euros por temporada.

Y claro, estas cifras superan con creces el sueldo de Cristiano en el Real Madrid, que asciende hasta 21 millones de euros netos por temporada, para un jugador que pretende percibir los mismos emolumentos que Messi. Si antes eran cinco los jugadores que cobraban más que el actual Balón de Oro, con la nueva nómina de Alexis Sánchez son seis. Ahora, por delante de la estrella madridista están Leo Messi (46 millones netos), Carlos Tévez (38), Neymar (36), Alexis (25), Óscar (24) y Lavezzi (23).

Ver este ránking de los jugadores mejor pagados es lo que realmente mosquea a un Cristiano Ronaldo que ha lanzado a un órdago a la cúpula del club con la intención de abandonar el Real Madrid si finalmente Florentino Pérez no cede y no le sube el sueldo. Una posible renovación también irá en función del rendimiento del luso de aquí a final de año. Por ahora vive su peor racha goleadora en Liga y el próximo mes de febrero cumplirá 33 años. En caso de que repita la actuación del último tramo de temporada no habrá dudas, pero si sus cifras goleadoras no mejoran…

Alexis cierra la puerta al fichaje de CR7 por el United

En las últimas semanas se ha especulado con el posible regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford pero la confirmación del fichaje de Alexis Sánchez por el United cierra todo tipo de debates: el actual Balón de Oro no regresará a Manchester. Principalmente, porque Mourinho ha decidido que su estrella para los próximos años sea el ex futbolista del Arsenal.

Esto hace que Cristiano tenga un lugar menos donde elegir si finalmente acaba cumpliendo su amenaza de abandonar el Real Madrid a final de temporada. El único equipo de primer nivel mundial que le podría quedar sería el Paris Saint Germain, club que siempre tuvo buena relación con el futbolista portugués que no vería con malos ojos una posible marcha a París si ellos acceden a convertirlo en el futbolista mejor pagado del mundo.