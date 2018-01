Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo liguero que enfrentará al Real Madrid y al Deportivo de La Coruña en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, muy lejos del título liguero, deben volver a reencontrarse con la victoria en el campeonato doméstico tras tres partidos sin ganar. El entrenador francés aseguró que no quiere fichajes, analizó el encuentro y confirmó la presencia de la BBC.

Rival motivado

“Pienso que el Depor es un equipo que no se merece estar tan abajo. Son muy bueno. Tenemos que estar concentrados y empezar el partido lo mejor posible jugando con mucha intensidad. Debemos tener claro que donde está en la tabla no es justo para ellos. Será un partido difícil”.

Sin miedo al Bernabéu

“No me preocupa. Tenemos que pensar en nosotros. Somos una piña y la solución está dentro de nosotros. Tenemos que mostrar que podemos ser los de siempre”.

Vuelta de Ramos

“La semana que viene debe estar con nosotros. Hoy ha salido al campo y su recuperación es buena”.

A por todas

“Vamos a pelear todos los partidos que tenemos”.

Sin fichajes

“Nada. No se va a fichar nada. Nunca vamos a tener un interés entre el club y yo. Siempre vamos a hablar con el club. No vamos a fichar y no hay opiniones distintas” .

Atacar

“Hay que insistir en lo que nosotros hacemos de bien. En lo que no hacemos bien debemos mejorar. En nuestro campo la idea siempre es la misma. Tenemos que buscar ocasiones y para meter goles hay que estar más cerca de la portería contraria”.

Zidane

“Yo no pienso en negativo. Siempre pienso en positivo. Nunca voy a tirar la toalla y luego puede pasar de todo. Yo voy a seguir peleando como siempre me han enseñado y no me voy a rendir nunca pase lo que pase. Son los valores de este club”.

BBC

“Van a estar los tres con nosotros. Luego veremos si juegan. Siempre es positivo contar con jugadores de tanta calidad como ellos. Veremos quien juega mañana, pero lo importante es poder contar con ellos ya. Tienen mucho potencial ofensivo y pueden aportar mucho al equipo”.

Neymar y su momento

“No hablo de los jugadores que no son míos. El jugador gusta a todo el planeta fútbol porque es un gran futbolista”.

Ceballos y su vuelta al Betis

“Lo dijo Ceballos, pero también lo voy a decir yo: creo que está contento aquí. Luego cada uno puede decir lo que quiera. Es un año importante para él y sólo tiene que pensar en estar aquí. Dani es el presente y sobre todo el futuro”.

Jugadores tristes

“La verdad es que no. Los veo felices. Cuando no se gana es complicado. Están contentos y son muy trabajadores todos. Tengo la suerte de estar aquí con ellos”.

Benzema y las críticas

“Lo que yo creo es que tiene muchas ganas de volver a jugar al fútbol. Sólo tiene que jugar. Nunca vamos a poder controlar las críticas”.