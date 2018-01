Coentrao desencadenado: golpea el banquillo, se destroza la mano y se pone a llorar

Un partido entre el Vitoria de Setúbal y el Sporting de Portugal normalmente no tiene ningún tipo de trascendencia en España ni en el resto de Europa, pero este viernes Fabio Coentrao se encargó de que lo tuviera… El ex madridista fue el gran protagonista del choque, y no precisamente por lo que hiciera dentro del terreno de juego. El luso vio la amarilla por desplazar un balón y renglón seguido Mathieu cometió el penalti que finalmente le dio el empate al conjunto local.

En ese momento, el entrenador del Sporting, Jorge Jesús, decidió sustituir a un Coentrao muy alterado que lió la mundial tras salir del terreno de juego. El ex jugador del Real Madrid empezó a darle puñetazos al banquillo, estaba totalmente fuera de sus casillas. Destrozó la publicidad que había justo detrás de los asientos y acabó con la mano destrozada y ensangrentada. Se volvió loco. Luego paró y se puso a llorar desconsoladamente con las manos en la cabeza.

Cabe destacar que con este empate, el Sporting de Portugal facilitó que un triunfo del Oporto ante el Tondela sirviese a los ‘Dragones’ para convertirse en los nuevos líderes de la liga portuguesa. Coentrao (que estuvo a punto de pegarse con un compañero hace unos días) se sintió culpable de que su equipo no fuera capaz de llevarse los tres puntos en Setúbal y acabó pagándolo con el banquillo en una reacción que ha dado la vuelta al mundo.