Ceballos contesta a Setién: “Soy feliz”

Ceballos se declara feliz en el Real Madrid. Así lo ha asegurado el propio jugador a través de las redes sociales. El sevillano ha publicado una historia en Instagram en la que aparece jugando con los blancos acompañado de un “soy feliz” y una cara sonriente.

Esta declaración de Ceballos puede servir como respuesta a las palabras que ha emitido Quique Setién, entrenador del Betis, en las que aseguraba que el ex bético no pasaba un buen momento en el Santiago Bernabéu. “Algunas veces tomamos decisiones con 21 años que no son acertadas. Estoy viendo un caso como el de Ceballos, que tenía la ilusión del Real Madrid y ahora le vemos la cara y es una cara triste. Se ha olvidado del dinero seguro, lo que le gusta es jugar, crecer… Ese error lo hemos cometido todos seguramente”, aseguró.

Hace pocos días el propio Setién mostró el deseo de que Ceballos hiciese el camino de vuelta a Sevilla para volver cedido al Betis en el mercado de invierno: “Estamos valorando esas circunstancias, no está claro. Tampoco está claro que el Madrid permita su regreso. El Betis está perfecto para que nos eche una mano, y además, él quiere venir”.

Ceballos acumula 688 minutos, 411 en Copa del Rey, y ha marcado dos goles ante el Alavés. Fue titular el pasado jueves ante el Leganés, aunque fue sustituido en la segunda mitad.