Zidane: “Lo importante era ganar, jugaremos mejor seguro”

No jugó bien el Real Madrid ante el Leganés, pero logró un valioso 0-1 en Butarque que le pone muy de cara el pase a semifinales de la Copa del Rey. Zidane compareció tras la victoria en rueda de prensa y se mostró satisfecho por el resultado, aunque admitió que el equipo no encontró su juego “Me voy con buena sensación porque es un buen resultado para nosotros. Portería a cero, marcamos fuera de casa… Podemos estar contentos con el resultado. El partido ha sido complicado en el juego, sobre todo la primera parte. Pero le doy la enhorabuena a los jugadores. Cuando haces un partido serio puedes conseguir cosas”.

“Hicimos un muy buen partido defensivamente. En el juego nos costó más, no encontramos nuestro juego habitual, pero lo importante era ganar. Ahora hay que rematarlo en el segundo partido. Es muy importante dejar la portería a cero, tener equilibrio. Controlamos el partido en ese sentido. Vamos a jugar mejor seguro”, añadió el entrenador francés.

“Nos faltó atrevimiento”

Zidane acabó contento con el trabajo de sus jugadores, sobre todo en el apartado defensivo. Sin embargo, admite que a los menos habituales les cuesta soltarse: “Lo que más me ha gustado es la entrega. Hemos defendido muy bien, no arriesgamos nunca y tuvimos mucho equilibrio. Al final, es un resultado positivo para nosotros. Creo que nos ha faltado atrevimiento. Pero es normal, son muchos jugadores que juegan poco. La segunda parte fue mucho mejor. Puede que falte confianza, pero esto es muy largo. No podemos decir que hicimos un gran partido, pero el 0-1 es importante y positivo”.

“El otro día contra el Villarreal jugamos bien y no marcamos y hoy jugando un poco peor marcamos. Ojalá sea un punto de inflexión, era un campo difícil. Hay que pensar que esto lo vamos a sacar adelante todos juntos, es un punto de inflexión para intentar ganar tres o cuatro partidos seguidos”, insistió el galo, que tocó varios nombres propios: “Ceballos está muy bien, me convence. Se ha hecho daño, ha sufrido un golpe fuerte y no podía seguir como quería, por eso fue el cambio. Vallejo se ha hecho daño, mañana le harán pruebas. Asensio lo puede hacer mejor, como todos. Contento porque haya marcado el gol de la victoria”.