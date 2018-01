EL PSG da pánico: 106 goles en 30 partidos

Aunque concentrado en su compromiso copero de este jueves ante el Leganés en el estadio de Butarque, el Real Madrid no pierde de vista al PSG al que mira de reojillo pues es su próximo rival a batir en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League el próximo 14 de febrero. No es para menos la atención que suscita pues el equipo dirigido por el español Unai Emery está asustando a Europa con su eficacia goleadora: 106 goles en 30 partidos entre Liga, Champions y Copa de Francia. O lo que es lo mismo, los parisinos tienen un promedio de 3,53 goles por partido.

La victoria de este miércoles del PSG ante el Dijon por 8-0 le permitió sumar 106 goles en lo que va de temporada en todas las competiciones, y sólo estamos en enero. La delantera del PSG formada por Neymar, Mbappé y Cavani es la envidia de toda Europa.

El brasileño firmó su primer póker en el Parque de los Príncipes desde que se incorporara a las filas del conjunto francés el pasado verano, el segundo en Europa para el brasileño en su haber particular, pues ya dio otro recital de cuatro goles ante el Rayo como jugador del Barcelona durante la temporada 2015/2016. No obstante, la reciente gesta no le valió el aplauso de la grada que le recriminó que no le dejara tirar un penalti a Edison Cavani con el que el uruguayo podría haberse convertido en el máximo goleador de la historia del PSG, superando así los 156 goles del sueco Zlatan Ibrahimovic.

Los cuatro goles de Neymar, más el doblete de Ángel Di Maria que lleva tres jornadas consecutivas viendo portería, un gol de Cavani y otro de Mbappé, que salió desde el banquillo, permitieron sumar los 106 goles que el PSG lleva en lo que va de temporada. 67 goles en la competición doméstica, 25 goles en Champions y 16 goles en la Copa de Francia en un total de 30 partidos.

Unas cifras muy por encima de cualquier conjunto europeo pero que comparadas con las del Real Madrid en lo que va de temporada dan mucho miedo. El Real Madrid lleva este año un total de 58 goles en los 28 partidos que ha disputado en todas las competiciones entre Liga (32), Champions (17) y Copa del Rey (9). O lo que es lo mismo, los de Zidane tienen un promedio goleador de 2, 07 por partido. Solamente en el campeonato doméstico el PSG ha marcado más goles que el Madrid en todas las competiciones.

La Champions es otra historia

Los números que maneja el Real Madrid en Liga sacan los colores al conjunto blanco, pero el vigente campeón de la Champions ofrece otra imagen en su competición fetiche y es lo que mantiene con ilusión a la grada madridista. Si bien el PSG sigue siendo el equipo que más goles ha logrado en la fase de grupos de la máxima competición europea, con 25, el Real Madrid se mantiene segundo, con 17 dianas por delante del Chelsea (16), Manchester City o Tottenham (ambos con 14) o los 13 goles del Barcelona de Valverde.

El Real Madrid tiene por delante unas semanas con muchos deberes para poner a punto su puntería y mejorar en defensa antes de recibir a la delantera más letal de Europa.