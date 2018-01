El director general de la Juventus, Giuseppe Marotta, se pronunció sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid al término de la presente temporada. El dirigente del club italiano señaló en declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport que le encantaría poder contar con el astro madridista, pero descartó incluso el mero intento de ir a ficharle. “¿Cristiano a la Juve? Nos seduce, pero una cosa es soñar y otra es comprarlo. La realidad es que es imposible cerrar esa operación”, señalaba Marotta.

Visto lo visto por las desorbitadas cifras que está tomando el mercado de fichajes futbolístico, el mandatario de la Juventus reconoce que los clubes italianos juegan en otra Liga. “Para nosotros o para cualquier otro club italiano se trataría de tener costes fuera de los parámetros y un riesgo comercial muy alto. Estas son operaciones que se deben realizar antes de que los jugadores se conviertan en campeones”.

Además, Marotta también habló de la situación de Paulo Dybala. El jugador argentino, pretendido por varios clubes europeos, no saldrá de la Juventus pues es un jugador de suma importancia y no se encuentran en situación de necesitar vender a nadie. El delantero no se moverá de Italia “a no ser que el jugador nos pida irse” apostillaba el presidente bianconero.

También reconoció su interés por el centrocampista alemán del Liverpool, Emre Can. “Es un gran jugador y el hecho de que en junio llegaría gratis es una gran oportunidad para nosotros”, señalaba Marotta.