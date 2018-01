Zidane: “No me imagino a un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo”

El órdago de Cristiano Ronaldo al Real Madrid lo ha centrado todo en esta semana y Zidane respondió a preguntas sobre esta situación en la rueda de prensa previa al duelo de ida de cuartos de Copa ante el Leganés. Como ya ha hecho en otras ocasiones, el técnico francés dejó claro que la estrella portuguesa continuará vestido de blanco.

Portería a cero

“Es importante porque es una eliminatoria. Queremos mantener la portería a cero y marcar goles. Es importante hacer esto cuando juegas fuera. Dentro de la dificultad del partido vamos pensando en los dos partidos”.

Futuro de Cristiano Ronaldo

“No interfiere en su rendimiento. Es lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que se puede hablar fuera pero dentro lo que tiene que hacer Cristiano es pensar en jugar como siempre ha hecho. Sólo quiero hablar de eso, de su rendimiento y de lo que puede aportar en el campo”.

Un Madrid sin Cristiano

“No, para nada. Lo hemos hablado muchas veces. Cristiano está en el club que debe estar. El Club y la afición le quieren. Lo que ha hecho… siempre digo lo mismo: no veo un Madrid sin Cristiano. La parte deportiva es lo que me interesa más y él como siempre, en un momento un poco difícil, él está ahí. Las cosas las vamos a cambiar”.

Descanso Cristiano y vuelta de Benzema

“Lo verás mañana”.

Un Madrid sin Zidane

“Yo no me imagino nada, yo vivo el día a día. Siempre hablé de eso y no voy a cambiar”.

Cristiano Ronaldo y su sueldo

“No quiero hablar del contrato y estas cosas. Cristiano es grande para hacerlo y lo tiene que hablar con el club. Lo que yo hablo con él es lo del campo. Cuando él viene aquí sólo habla del campo y eso es mejor para todos. Lo de fuera lo gestiona él y ahí no me meto”.

Claves vs Leganés

“Todos los partidos que tenemos ahora son muy importantes. Es un partido fuera, de Copa y lo que hemos hablado, en un partido como estos tienes que salir a tope. La portería a cero es importante y marcar fuera de casa también. Meter la máxima intensidad hasta el final”.

Rendimiento de CR7

“No te voy a decir ni uno ni otro. Es la percepción de cada uno. Por ejemplo, yo cuando había momentos complicados seguía trabajando pensando en que íbamos a hacer cosas buenas dentro de poco. La mejor manera que hay en el fútbol de cambiar las cosas es la dinámica, hay muchos partidos”.

Futuro de Zidane

“No importa. Además, lo mismo que digo ahora porque la situación es así. Los dos años que he estado entrenando y ganamos muchas cosas decía lo mismo: no voy a cambiar. Yo sé como es este club y es el día a día. No me veo más allá del día a día y la situación la tenemos que cambiar”.

James Rodríguez

“Juega allí y le están saliendo bien las cosas. Me alegro por él. Sólo puedo hablar de los jugadores que están aquí. Nunca he tenido problemas con James ni los voy a tener. Está jugando y me alegro por él“.

Menos efecto del discurso

“Si pienso eso me tengo que ir. Pienso todo lo contrario. Vamos a seguir con trabajo e ilusión por cambiar la situación. Tenemos que ganar partidos, nada más. Las cosas se pueden hacer mejor pero no podemos tirar todo. Lo único es que nosotros lo que queremos es ganar partidos, lo que cambiará la dinámica”.

Rotaciones

“No te voy a decir quién va a jugar. Yo cuento con todos, como siempre. Son todos importantes y mañana verás como lo vamos a gestionar. Hasta el final voy a contar con todos. En los momentos peores ahora se habla de que no es como el año pasado, pero no. Eso es un pensamiento mío y vamos a seguir como siempre”.

Preparación física

“Hay una gran diferencia entre la situación del año pasado y el año anterior. El año pasado no pudimos seguir en Copa por lo que tuvimos tiempo para trabajar más y este año no es posible. Ahora jugamos cada tres días y esa es la realidad. Si seguimos en Champions y Copa será así. Así que nos tenemos que adaptar con nuestros preparadores físicos y cuando haya que cambiar el plan lo haremos, pero ahora no hay nada parecido con respecto al año anterior”.

"No creo que afecten los rumores a su rendimiento. Espero que esté concentrado en su entrenamiento y trabajo, en lo que pueda aportar a nivel deportivo. Yo no hablo de sus situación personal, es bastante grande para hablar de todo esto. Quiero repetir otra vez más: no veo un Madrid sin Cristiano Ronaldo".