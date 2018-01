Cristiano Ronaldo quiere volver al Manchester y en Old Trafford estarían encantados de recibir al hijo pródigo con los brazos abiertos, según publicó este lunes el diario AS, pero la operación para que la estrella del Madrid acabe de regreso a Inglaterra no es nada fácil. Principalmente, porque al United no le cuadran las cuentas después de los fichajes realizados en los últimos veranos y aún menos si acaba pagando Alexis Sánchez 350.000 dólares a la semana.

Por ello el fichaje del luso por el Manchester United no es nada sencillo. Para que se lleve a cabo la operación, el club británico tendría que poner alrededor de 100 millones encima de la mesa por un futbolista, que en verano tendrá 33 años y que puede ya haya pasado por sus mejores años. Seguirá marcando hasta su jubilación, pero sus cifras anotadoras ya nunca volverán a ser como antes.

Al margen del traspaso, otro dato importante es el salario del futbolista. En el Real Madrid cobra 21 millones de euros netos por temporada y su enfado viene por una promesa de renovación incumplida. El luso, como reciente ganador del Balón de Oro que es, quiere rozar los 40 más bonus del argentino, y de ahí que quiera abandonar el conjunto blanco al no sentirse valorado por la entidad. Así que el Manchester tendría que romperse la cabeza para hacer números.

Porque, millón arriba millón abajo, el club inglés tendría que pagarle al jugador, como mínimo, lo que cobra en el Real Madrid para comenzar a negociar un salario que por ejemplo, se podría ir a los 32 que cobra Neymar en el PSG. Pagar esta cantidad astronómica parece una utopía para el Manchester United ya que todo hace indicar que durante estos días convertirá a Alexis Sánchez en el jugador mejor pagado de Inglaterra. A esto también hay que sumarle los altos emolumentos de jugadores como Pogba o Lukaku.

¿Reencuentro con Mourinho?

Al margen de lo estrictamente económico, el regreso de Cristiano al United supondría volver a compartir vestuario con José Mourinho. Y todos sabemos lo que pasó en el Real Madrid, donde las grandes personalidades de ambos chocaron y acabaron sin dirigirse la palabra durante los últimos meses del entrenador, que aprovechó para tirarle alguna pulla como cuando se refirió a Ronaldo Nazario como “el verdadero Ronaldo”.

Pero Cristiano, en alguna entrevista reciente, también ha manifestado que no le importaría volver a trabajar con su compatriota y que todo está zanjado. No sé sabe si, después de enterrar el hacha de guerra, la convivencia entre ambos sería positiva o negativa para la entidad, lo que sí está claro es que al Manchester no le cuadran las cuentas para hacer frente a un fichaje de tal magnitud.