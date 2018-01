El Real Madrid prepara una limpia

Zidane no da su brazo a torcer. El entrenador francés no quiere fichajes para su Real Madrid en el mercado invernal y en Concha Espina lo aceptan, aunque la cúpula cree que el equipo necesita al menos un delantero goleador para paliar el déficit de gol que está sufriendo el conjunto blanco. No llegarán refuerzos en enero (a expensas de lo que pase con Kepa), pero en verano los responsables deportivos son conscientes de que deberán reconstruir la plantilla.

“Van a salir casi con toda seguridad los dos porteros. Keylor está siendo de lo mejor. Y la idea es traer a Kepa en el mercado de verano y la idea es traer a David de Gea. La cúpula considera que son compatibles. Del equipo también saldría Benzema. También se irían cedidos Marcos Llorente y Achraf. Y luego hay que ver que sucede con Bale y Cristiano”, pronosticó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

En los despachos del Santiago Bernabéu se trabaja ya de cara a la próxima temporada, y la mini revolución del plantel pasa primero porque se produzcan salidas. Así, se da por hecho que los canteranos Achraf y Marcos Llorente se marcharán cedidos para que su proyección no se vea cortada, pues Zidane apenas está tirando de ellos, sobre todo del mediocentro, que interesa a media España y a media Europa.

Pero no serán los únicos. Tal y como contamos en OKDIARIO, el Real Madrid ha decidido poner en el mercado a Karim Benzema para intentar hacer caja y poder acometer varios fichajes de peso este verano. En Concha Espina, pese a que Zidane confía ciegamente en su compatriota, creen que el ciclo del galo en el conjunto blanco ha terminado y consideran que es un buen momento para hacer caja con él, por lo que si llega una buena oferta Benzema tiene muchas papeletas para irse.

Y todavía hay más… La cúpula del Real Madrid no cierra puertas a casi ninguna salida. La consigna es que una vez acabada la temporada se escucharán las propuestas que lleguen “por cualquier futbolista”, incluidos Bale y Cristiano Ronaldo, por lo que puede pasar de todo. El club es consciente de que debe reforzar el equipo en varias líneas con jugadores de primer nivel y para eso hay que tener cash y margen salarial, por lo que la puerta está abierta para muchos y entreabierta para otros.