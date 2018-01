El Real Madrid prepara el asalto final por Icardi

El Real Madrid está listo a ir a por Mauro Icardi, pero para el verano. En la cúpula del club blanco saben que reforzar la delantera es casi una obligación y el nombre del capitán del Inter de Milán es uno de los mejor valorados en los informes de la dirección deportiva blanca, y según apuntan desde Italia, Florentino Pérez prepara el asalto para hacerse con el argentino.

Así lo informa en su edición del martes el Corrierre dello Sport italiano. Según este medio italiano, en el Real Madrid consideran este fichaje una ganga y están dispuestos a pagar los 110 millones de cláusula de rescisión del futbolista. Pero no será para este mercado de invierno, si no para el próximo mes de junio cuando la cláusula del futbolista bajará hasta esa cantidad y de ahí las intenciones del Real Madrid de pagar una cantidad que a día de hoy, visto como está el mercado, no se considera muy elevada.

Por el temor a perderle en el próximo verano, el Inter de Milán anda intentando acercar posturas con su mujer y representante, Wanda Nara, para elevar la cláusula del futbolista hasta los 200 millones de euros. Y es que hay que tener en cuenta que este es año de Mundial, y el delantero, que ya es un fijo en Argentina gracias a Sampaoli, puede revalorizarse y acabar siendo una ganga aún mayor.

Zidane frenó su fichaje para enero

Ante la poca efectividad ofensiva del Real Madrid por la mala racha de Benzema y Cristiano Ronaldo, en el club, como ya informamos en OKDIARIO, se consideró como opción número 1 para reforzar la delantera al jugador argentino pero Zidane acabó rechazando cualquier tipo de incorporación.

El fichaje podría haber rondado los 100 millones de euros y además el delantero podría haber jugado la Champions League, ya que el Inter de Milán no disputa competiciones europeas. En el club blanco existían informes realmente buenos pero la cúpula acabó respetando la decisión de un Zidane que siempre tiene la última palabra en materia de fichajes.

Pero todo puede cambiar en verano si el Real Madrid acaba sin conquistar ninguno de los tres grandes títulos de la temporada. Los buenos registros goleadores de 18 goles en 22 partidos gustan mucho en la cúpula, y a pesar de que siempre han existido dudas debido a su vida persona, parece que esté verano están dispuestos a poner 110 millones para hacerse con uno de los mejores delanteros del mundo.