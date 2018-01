Los deberes de Zidane a un mes del PSG

Zidane tiene muchos deberes antes del PSG. En poco menos de un mes, Neymar y Mbappé estarán correteando por la banda del Bernabéu y para antes de ese 14 de febrero el Real Madrid está obligado a mejorar. Porque las previsiones ahora no son nada buenas: el conjunto blanco es un equipo al que le cuesta Dios y ayuda ganar un partido mientras que los franceses arrasan a todo aquel que se cruza en su camino.

Por ello, Zidane tiene que encontrar soluciones en poco menos de tres semanas para que no haya un atropello y el actual quede eliminado a las primeras de cambio. Con la mente puesta en la cita de Champions y en la Copa del Rey, en Valdebebas se parten la cabeza día y noche para intentar frenar la hemorragia defensiva, aumentar la eficacia goleadora y que suba el ánimo de los jugadores. Estos son los deberes del entrenador francés que tiene que presentar antes del 14 de febrero.

Estado anímico

Zidane ha hecho alusión al estado anímico de sus jugadores en alguna rueda de prensa. El técnico francés ha recalcado que tienen que volver a tener confianza en sí mismos y esa es una de sus principales labores de cara al enfrentamiento contra el PSG, que todos vuelvan a creer en sus condiciones.

A los jugadores se les ve decaídos. En pocos meses, han pasado de ser considerados como uno de los mejores equipos de la historia a tener problemas para ganar a rivales de Segunda División B. La mala racha liguera ha mermado al equipo y eso se pudo ver en las caras de los futbolistas tras perder ante el Villarreal después de haber rematado 28 veces a puerta.

Fortaleza defensiva

El Real Madrid tiene que volver a ser fuerte atrás. En Liga ha encajado 17 goles, números similares a los de la pasada temporada, pero que están lejos de los 8 o 9 que han encajado Atlético de Madrid y Barcelona. Y es que más que los goles recibidos, son las ocasiones que concede el equipo por partido.

La estructura defensiva madridista es frágil. Equipos como Fuenlabrada y Numancia han conseguido marcar dos tantos en el Bernabéu y el Al Jazira creó peligro con lo mínimo en el Mundial de Clubes. Así que da miedo pensar que lo pueden hacer Mbappé, Neymar y Cavani si la defensa blanca no funciona. Para ello, jugadores como Ramos, Varane o Marcelo tienen que volver a su mejor nivel. Tienen tres semanas…

Eficacia en ataque

La falta de gol es el principal problema del Real Madrid esta temporada. El pasado sábado, lo sucedido ante el Villarreal fue un claro resumen de lo que ha ocurrido en Liga. Un equipo que batió todos los registros goleadores la pasada temporada tras marcar durante 73 partidos este año apenas ha marcado 32 goles en Liga y hasta equipos como Betis, Celta o Real Sociedad han marcado más.

Y él centra todas las miradas ante esta sequía ofensiva es un Cristiano Ronaldo que no se sabe si está en medio de una crisis tremenda o su declive definitivo. El luso sólo ha marcado cuatro goles en las primeras 18 jornadas de Liga y no tenía unos números tan malos en Liga desde que era un chaval y se movía más por el extremo que por la delantera. Por lo menos, en Champions ha respondido logrando el hito de marcar un gol en todos los partidos de la fase de clasificación. A eso se agarra el Real Madrid de cara al PSG.

Recuperar a los pesos pesados

Uno de los grandes motivos de la mala temporada del Real Madrid es que sus pesos pasados están pasando por un mal momento de forma. Todos a la vez. Y Zidane lo sabe. Por ello se esmera día a día en hablar y mimarles lo máximo posible para que vuelvan por sus fueros. Jugadores como Sergio Ramos, que ahora está lesionado, Marcelo, Modric, Kroos, Benzema y Cristiano están lejos de su mejor forma el equipo lo nota.

Condición física

Zidane dejó claro en un rueda de prensa tras el duelo ante el Celta en Balaídos que el motivo del bajón no era físico pero tras el tropiezo ante el Numancia en el Bernabéu sí que confirmó que al equipo le había faltado gasolina. El equipo no ha podido hacer la clásica minipretemporada de invierno por estar presente en la Copa del Rey y no podrá hacer plan específico de aquí al 14.

Hasta el día de los enamorados, el Real Madrid tendrá que compaginar Liga con Copa del Rey y en las próximas semanas podría disfutar las semifinales de la competición copera (si pasa ante el Leganés) ante un miura como Barcelona, Atlético, Valencia o Sevilla. Todo ello, días antes de recibir al PSG en el Bernabéu. Así que será difícil llegar en las mejores condiciones físicas al duelo más importante del año. Eso sí, no hay nada mejor como las victorias para insuflar aire en las piernas.