Conte mosquea a Hazard con los cambios: “Para mí no es importante si está feliz o no”

Antonio Conte está tocando bastante las narices a Eden Hazard con el tema de los cambios, justo en el momento más delicado del futuro del belga. Sin embargo, al técnico del Chelsea no le importa mantener contento o no a su estrella. Dejó muy claro que él decide y no se preocupa por la felicidad de un jugador, sea quien sea, porque ese no es su cometido. Su tarea “es hacer lo mejor para el equipo y para el club”.

“Esto no es importante. Yo soy el entrenador. Yo decido. No es importante si un jugador está feliz o no. Solo aquí (en el Chelsea) existe esta situación. Estás muy preocupado sobre si un jugador está feliz o no. Esto no es importante. Mi primera tarea es hacer lo mejor para el equipo y el club. No hacer feliz a todos los jugadores. De lo contrario, correríamos el riesgo de quedar 20º en la tabla. En cada conferencia de prensa siempre hay una pregunta sobre si me preocupa hacer felices a mis jugadores. No. Estoy preocupado por ganar”, afirmó Conte en declaraciones recogidas por Evening Standard.

Hay que recordar que Hazard se perdió los primeros partidos de la temporada por una lesión en el tobillo. En su regreso sacó lo mejor de sí, pero ha bajado en los últimos encuentros: “Estamos hablando de un jugador que, recientemente, tuvo una lesión grave en el tobillo y una operación. Habitualmente, cuando tienes este tipo de situaciones, debes prestar gran atención. Es normal que un jugador no pueda mantenerse siempre en la parte alta. Pero, al igual que los demás, mi tarea es tratar de mejorarlo y tratar de ponerlo en la mejor condición física para tomar la mejor decisión para el equipo durante los partidos. No solo a él, sino también a cada jugador”.

Todo esto se produce cuando el nombre del belga suena para reforzar al Real Madrid en el próximo mercado de verano. Es muy del agrado de Zinedine Zidane y está llamado a ser el galáctico de la temporada que viene. Ha rechazado renovar con su club hasta en dos ocasiones y su futuro parece que está cada vez más lejos del cuadro londinense.