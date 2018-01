Owen: “Decidí fichar por el Madrid, pero estuve llorando durante todo el camino al aeropuerto”

Al igual que Coutinho, Michael Owen era uno de los emblemas del Liverpool cuando fichó por el Real Madrid. El jugador iba camino de convertirse en una de las leyendas de los Reds pero la decisión de desembarcar en Chamartín cambió su futuro. Tras la salida de Coutinho de Anfiel, el Daily Mail, ha hablado con el exmadridista para comparar la marcha de ambos jugadores.

“Decidí que tenía que irme, pero aun así, estuve llorando casi todo el camino de mi casa al aeropuerto. Parte de mí nunca quiso irse. A juzgar por las fotos de Coutinho camino de Barcelona la semana pasada, él no se sentía de la misma manera. Parecía más como si estuviera en una utopía”, confiesa el inglés.

Owen reconoce que la decisión de marcharse al Real Madrid fue uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Cuando el Real Madrid me pidió que me uniera a ellos en 2004, una parte de mí se sintió halagada y parte confusa. Era el equipo de idane, Raúl, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos y Figo. ¿Quién no querría jugar con ellos? Pero mi mente me picaba y cambiaba y mi cabeza iba y venía”.

“Al final todo se redujo al hecho de que si permanecía en Liverpool toda mi carrera, podría haber tenido una carrera increíble como Steven Gerrard y Jamie Carragher y podría haber ganado la Champions League… Pero siempre habría pensado: ‘¿Y si…?’ Siempre habría tenido ese pensamiento persistente en el fondo de mi mente. Quizás pensaba ingenuamente que, como Ian Rush cuando dejó el Liverpool por la Juventus, podría hacer un año dos y después regresar”, asegura Owen.

Sobre las críticas que ha levantado la salida de Coutinho del Liverpool, el exinternacional explica que no hay motivos para reprochar la decisión del brasileño: “Esa es la diferencia con los jugadores sudamericanos. Tienes que aceptar que jugar para el Barcelona o el Real Madrid es la cúspide de su carrera. Han crecido soñando con esos clubes. Así que mientras que hay decepción porque el Liverpool haya perdido a Coutinho, pienso que también hay un sentido de realismo”.

Finalmente, Owen termina animando a los seguidores de los Reds con unos datos muy positivos que demuestra que el Liverpool siempre se ha recompuesto de la salida de grandes jugadores.“Las estadísticas amplifican este punto. Con Coutinho el Liverpool ha ganado el 53 por ciento de sus partidos, pero el 57 por ciento sin él. Ganaron el 48 por ciento con Suárez y el 61.1 por ciento sin él” apunta el exmadridista.