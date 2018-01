La hermana de Cristiano revoluciona las redes con un mensaje a sus críticos

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, ha publicado una carta de apoyo al atacante del Real Madrid Instagram. Katia no duda en apoyar a CR7 y recuerda todas las veces que ha sido criticado y al final sus actuaciones ha acallado los comentarios.



“Era esto lo que te quería decir, Cristiano:

Cuando a los doce años llegaste a Lisboa lleno de lágrimas y esperanzas dijeron que sólo eras un niño de Madeira. En menos de cinco años estabas jugando en el primer equipo del Sporting.

Cuando jugaste los primeros partidos con los ‘mayores’, ellos decían que solo eras un p*** habilidoso. Algunos meses después, fichaste por el Manchester United.

Cuando llegaste a Inglaterra, te señalaron como una promesa. En seis temporadas marcaste 118 goles.

Cuando el Real Madrid te fichó, ellos dijeron que eras solo un nombre para vender camisetas. Desde 2009 ya has marcado 422 goles en 418 partidos y ya has logrado prácticamente todos los récords que tenías en el club.

Cuando en 2008 recibiste el primer Balón de Oro, ellos dijeron que solo ganarías ese. Y ya ganaste cuatro más.

Cuando te convertiste en capitán de la selección, dijeron que eras solo un capitán sin carisma, sin espíritu de liderazgo. En 2016 fuiste el primer portugués en levantar la Eurocopa.

Ahora que no has marcado como un extraterrestre en dos o tres partidos, dicen que eres solo otro jugador al final de su carrera, casi acabado, en las últimas, en la curva descendente. No te preocupes. Cuando sonrías con un trofeo en las manos en lo alto de la Torre Eiffel o cuando marques un gol decisivo vas a tenerlos allí mirando, atentos. A aplaudir, claro. Es lo que les queda”.